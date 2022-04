Levits sveic Makronu ar pārvēlēšanu Francijas prezidenta amatā

Latvijas prezidents Egils Levits apsveicis Emanuelu Makronu ar pārvēlēšanu Francijas prezidenta amatā, liecina viņa ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Levits atzīmējis, ka Makrona pārvēlēšana amatā ir Francijas apliecinājums uzticībai Eiropas Savienībai (ES) un NATO.

Congratulations to President @EmmanuelMacron on election victory! A strong affirmation by France of trust in EU, NATO and liberal democracy. 🇨🇵🇪🇺🇱🇻