Līdzdalība vēlēšanās ir morāls pienākums, uzsver Levits

Līdzdalība vēlēšanās nav tikai tiesības, bet gan morāls pienākums, un šo pienākumu vajadzētu uztvert kā kaut ko labu, patīkamu, vizītes laikā Saldus Mūzikas un mākslas skolā debašu cikla "#Satversmei100: vērtības nākotnei" teica Valsts prezidents Egils Levits.

Diskusijas centrālais temats bijis līdzdalība vēlēšanās, portāls "Delfi" uzzināja Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā.

"Cilvēki Atmodas laikā cīnījās par to, lai varētu piedalīties brīvās vēlēšanās, jo tas mums tika liegts 50 gadus. Šobrīd ukraiņi cīnās par to, lai viņiem būtu sava demokrātiska valsts, kur viņi varētu piedalīties brīvās vēlēšanās un caur tām veidot savu valsti. Cilvēkam ir dabiska vēlme veidot vidi, kurā viņš dzīvo, un vēlēšanas ir iespēja to darīt," skaidrojis Valsts prezidents.

Savukārt jaunieši pauduši uzskatu: ja tu neej vēlēt, tu nevari arī sūdzēties, ka viss ir slikti. Debatētāji bijuši vienisprātis, ka izvēle par kādu politisko partiju vai konkrētu politiķi prasa uzticēšanos, tāpēc šī izvēle ir jāveic ļoti apdomīgi.

Valsts prezidents skaidrojis: katram no mums ir sava ideālā Latvija, un katram no mums šī ideālā Latvija ir atšķirīga. "Demokrātija nozīmē kompromisu atrašanu – mums ir jāvienojas starp mūsu daudzajiem ideāliem," teicis Levits.

Jaunieši ar Valsts prezidentu arī diskutējuši par to, kā lauzt stereotipu, ka visi politikā iesaistītie ir negodprātīgi. Valsts prezidents norādījis, ka ar retoriku "politikā visi ir blēži" iedzīvotāji tiek atsvešināti no valsts.

Debašu cikls "#Satversmei100: vērtības nākotnei" mudina jauniešus formulēt savas domas, kā arī sarunāties un sadzirdēt citu viedokli par mums katram svarīgiem jautājumiem, atgādina Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā.

Debašu cikls noris visa gada garumā; tas tika atklāts 15. februārī Rīgas pilī un tiek turpināts reģionos – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Sēlijā.

Cikla noslēgums plānots 2023. gada februārī Rīgas pilī.