Lai gan nedienu vajātās KPV LV Saeimas frakcijas deputātus nu jau var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, finansējums, ko partija saņem no valsts budžeta, ir krietni treknāks nekā liesās frakcijas deputātu rindas. Partija no valsts budžeta saņem vairāk nekā 600 tūkstošus eiro gadā, jo finansējuma aprēķinā lielu lomu spēlē iepriekšējo Saeimas vēlēšanu rezultāti. Pašreizējais partiju finansēšanas modelis paredz, ka pēc ievēlēšanas parlamentā turpmākos četrus gadus politiskie spēki drīkst cik vien uziet spēlēt spēli "Pēdējais pāris šķiras" un izšķīst pa daļām, bet saņemtās valsts naudas apjoms no tā nemainās.

KPV LV nedienas atsedz nepilnības, kas var atkārtoties arī citos Saeimas sasaukumos. Proti, ja vien finansējuma saņemšanai nepieciešamo balsu slieksni pārkāps vēl kāda "ātri šķīstošā" partija, pēc vēlēšanām tā var jukt un brukt, bet, ja vien nelikvidējas pavisam, valsts naudu tā turpinātu saņemt.

Neviennozīmīgi vērtētā pašapdāvināšanās

Lēmums būtiski palielināt partiju finansējumu no valsts budžeta kopš pērnā gada sākuma netika viennozīmīgi vērtēts jau tā apspriešanas laikā un netiek arī tagad. Pretargumenti pret partiju "pašapdāvināšanos" ir saistīti gan ar zemo uzticēšanos partijām, gan ar dāsno finansējuma pieaugumu, ko partijas pašas sev nodrošināja.