LIZDA par iestāšanos organizācijā dalīs naudas balvas

Konkursā "Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam" Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem par iestāšanos organizācijā dalīs naudas balvas, liecina informācija LIZDA mājaslapā.

Konkursa mērķis ir aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos iestāties arodbiedrībā, palielinot pirmorganizācijās un institucionālajās arodorganizācijās esošo biedru skaitu. Pēc LIZDA domām tas apliecinātu lielāku iespēju paaugstināt profesionālā darba dzīves kvalitāti, ātrāku aktuālo jautājumu risināšanu, kā arī nodrošinātu darba devēju un politiķu lielāku rēķināšanos ar arodbiedrības viedokli.

Kopējais konkursa balvu fonds - 3000 eiro jeb desmit izlozes balvas 300 eiro vērtībā no LIZDA attīstības fonda.

Dalībai konkursā var pieteikties LIZDA reģistrētas pirmorganizācijas, institucionālas arodorganizācijas, kurām pēdējo trīs gadu laikā biedru skaits bijis vai konkursa laikā sasniedzis vairāk kā 80% no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā. Tāpat var pieteikties arī no jauna izveidota LIZDA reģistrēta pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija, kurā iestājušies vairāk kā 80% no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā.

Pieteikumi konkursam jāiesūta līdz 2022.gada 11.maijam.