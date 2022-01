LM 'preses cilvēks' izpalīdz paziņam un reklamē īpašumu uzpircējus

Labklājības ministrijas (LM) sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš kļuvis par reklāmas seju vietnei "Pērkam.lv", kurā izvietots video ar piedāvājumu uzpirkt dažādus īpašumus – no dzīvokļiem un mājām līdz zemei un mežiem, pretī solot tūlītēju samaksu. Ne ministrija, ne pats Zariņš nesaskata ne interešu konfliktu, ne ētikas normu pārkāpumus.

Vietnē "Pērkam.lv" norādīts, ka "nekustamā īpašuma pārdošana nereti ir ļoti sarežģīts process – nākas rēķināties ar to, ka, iespējams, nevarēsiet ilgstoši pārdot īpašumu saviem spēkiem, jūs neorientējaties pārdošanas procesā vai arī vēlaties visu nokārtot pēc iespējas ātrāk. Pērkam.lv aicina īpašuma pārdošanu uzticēt profesionāļiem".

Portāls "Delfi" vērsās LM ar lūgumu skaidrot, vai nav saskatāma ētiskas dabas problēma, LM sabiedrisko attiecību speciālistam Zariņam reklamējot nekustamo īpašumu pirkšanas platformu.

LM Komunikācijas nodaļas vadītāja Aiga Ozoliņa portālam "Delfi" atzina, ka ministrija "nesaskata interešu konflikta vai ētikas normu pārkāpumus". Ņemot vērā, ka Zariņš nav amatpersona, uz viņu nav attiecināms likums par interešu konfliktu, tai skaitā reklāmas un labuma gūšanas aizliegumi.

Uz jautājumu, kā LM regulē darbinieku iesaisti projektos ārpus darba laika, LM pārstāve atbildēja, ka LM darba kārtības noteikumos ar noteikts, ka, ja darbinieks vēlas apvienot amatus, viņam ir jāsaņem ministrijas atļauja.

Šajā gadījumā, ņemot vērā, ka netika noslēgts ne pakalpojuma līgums, kā arī netika saņemta samaksa vai kāds cits labums, tad saskaņojums nebija nepieciešams.

Turklāt Zariņa "dalība reklāmā nav cits amats, tāpēc neizpildās nosacījumi jebkādai amatu savienošanas saskaņošanai".

Pats Zariņš portālam "Delfi" atzina, ka ar savu piedalīšanos minētajā reklāmas video izpalīdzējis savam paziņam. Paziņas identitāti viņš neatklāja.

"Es neesmu ne politiķis, ne amatpersona, ne ierēdnis, pat ne šobrīd praktizējošs žurnālists... Gadījumos, ja vēlēšos veikt kādus radošus, uz līguma pamata balstītus darbus ārpus darba laika, tos saskaņošu ar ministriju, kā to paredz darba kārtības noteikumi. Bet šis nebija šāds gadījums," viņš piebilda.

"Man vienkārši viens paziņa palūdza to izdarīt. Es paskatījos, par to tas īsti ir. Paziņa izstāstīja, ka runa ir par nekustamā īpašuma pirkšanas platformu. Es tajā nesaskatīju neko kriminālu, neko amorālu. Paziņa man pirms vairākiem gadiem bija izpalīdzējis. Dalība reklāmā man prasīja piecas minūtes laika. Ar to arī viss pasākums beidzās – ne tur nauda, ne tur līgums," teica Zariņš.

"Interešu konflikts būtu, ja es, piemēram, reklamētu, lai cilvēki neizmanto un neliek savu 2. līmeņa pensiju kaut kādā bankā vai aģentūrā," skaidroja Zariņš. Viņš arī uzsvēra, ka šobrīd vairāk nekā septiņus gadus nav saistīts ar darbu televīzijā. "Mana atpazīstamība tagad, visticamāk, ir mana privātā lieta. Jā, kādreiz es nevarēju neko reklamēt, kad es televīzijā strādāju, bet tagad es pat neesmu vairs žurnālists," izteicās LM sabiedrisko attiecību speciālists.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore un vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane portālam "Delfi" sacīja, ka nesaskata pretrunu starp Zariņa dalību reklāmā un viņa darbu LM.

"Ja reklāma būtu pretrunā ar LM komunikatora lomu, tad, protams, varētu iebilst, bet es nedomāju, ka šoreiz tas ir kas tāds, par ko vajadzētu īpaši satraukties," viņa paskaidroja.

"Reklāma vienmēr sagādā jautājumus – vajadzēja tur iet vai nevajadzēja iet? Cilvēks kā seja ir līdzeklis, lai kāda firma, iestāde, organizācija ar šo līdzekli nodrošinātu kādu labumu. Tas nav nekas cēls un cildens, nekad dižens, nekas slavens. Bet realitātē ir vēl daudzas citas lietas, kas ir vēl necilākas par reklāmu, bet tās pastāv," teica Lasmane.

Viņa sacīja, ka pati, runājot par ētiku, nekad nelieto vārdus "pareizi" un "nepareizi", tos aizstāj ar "godīga rīcība" un "negodīga rīcība". "Ko nozīmē pareizi? Tā ir dzelzī kalta norma, piemēram, likums. Ja viņš rīkojas atbilstoši tam, tad ir pareizs. Bet dzīvē, es domāju, tādu dzelžainu standartu pareizība nav, bet godīgumam gan ir. Šajā gadījumā es domāju, tas nav negodīguma variants. Tās ir divas dažādas lietas, ko cilvēks dara ārpus darba laika. Ja viņš būtu ierēdnis, tad tiešām tas būtu pavisam citādāk," teica profesore.

Kā noskaidroja portāls "Delfi", lapas "pērkam.lv" domēns reģistrēts biedrībai "Biznesa attīstības aģentūra".

"Lursoft" dati liecina, ka biedrību un nodibinājumu reģistrā tā reģistrēta 2016. gadā. Kā mērķus organizācija norādījusi "veicināt Latvijas vietējo uzņēmēju iespēju sadarboties vienotu mērķu vārdā. Veicināt sadarbību ne vien gūstot zināšanas praktisku jautājumu risināšanā, bet arī darboties dažādu iniciatīvu īstenošanā, meklēt un atrast sadarbības partnerus uzņēmējdarbības ideju realizācijai, kā arī piedalīties Latvijas biznesa vides un likumdošanas pilnveidē".

Pēc "Lursoft" datiem paraksta tiesības šajā organizācijā ir 1972. gadā dzimušajam Albertam Jodim, kurš ir paraksta tiesīgs dalībnieks, īpašnieks vai amatpersona vairāk nekā 20 organizācijās un uzņēmumos.