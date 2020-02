LU Jaunās ekonomikas universitāšu reitingā saglabā 251. – 300. pozīciju

Latvijas Universitāte (LU) saglabā 251. – 300. vietu vienā no pasaules prestižākās universitāšu reitingu aģentūras "Times Higher Education" (THE) veidotajā Jaunās ekonomikas valstu reitingā "THE Emerging Economies University Rankigs 2020", portālu "Delfi" informēja LU.

Šajā reitingā ņemti vērā tie paši 13 rādītāji, kas, veidojot THE pasaules labāko universitāšu reitingu.

Galvenie indikatori, kas universitāšu sarindošanā ņemti vērā, ir mācīšana un mācību vide, kā arī pētniecība – tās apjoms, ienākumi un reputācija.

Tāpat reitinga veidotāji vērtēja citējamību, starptautisko perspektīvu un sadarbību ar industriju. Šie rādītāji ir pielīdzināti, lai varētu noteikt universitāšu attīstību, prioritātes jaunajā ekonomikā.

"Šis stabilais vērtējums motivē kāpt arvien augstāk. LU Akadēmiskais centrs kļūst arvien pievilcīgāks ne tikai Latvijas, bet arī ārzemju studentiem, tas parādās uzņemšanas rezultātos, kuros novērojams ārzemju studentu pieaugums. Novērojams arī viespasniedzēju un viespētnieku pieaugums LU," akcentē rektora vietnieks studentu un sociālajos jautājumos Jānis Stonis.

Viņš norāda, ka universitāte uzrāda labus rezultātus arī starptautiskā zinātniskā sadarbībā – pieaug publikāciju skaits ar ārzemju līdzautoriem, palielinās to rakstu skaits, kas publicēti zinātniskos žurnālos, kā arī audzis starptautisko projektu skaits.

THE Jaunās ekonomikas universitāšu reitinga rezultātu būtiski ietekmē universitātes zinātniskā un pētnieciskā darbība. "LU 2019. gadā kopumā ir publicētas 2490 zinātniskās publikācijas, no kurām Scopus un Web of Science datubāzē tika iekļautas 702 LU pētnieku publikācijas, no kurām 453 bija raksti starptautiskos žurnālos. Visvairāk rakstu ir eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs. Savukārt vislielākais publikāciju skaits ar ārzemju līdzautoriem ir Ķīmiskās fizikas institūtam – 66, tam seko LU Medicīnas fakultāte ar 49 publikācijām 2019. gadā," LU rezultātus komentē Zinātnes departamenta vadošā eksperte Ineta Romanovska.

Reitingā no Latvijas augstskolām iekļautas LU, Rīgas Tehniskā universitāte (reitingā 251.-300. vieta) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reitingā 401.-500. vieta) Līderpozīcijas šajā reitingā ieņem vairākas Ķīnas augstskolas. 1. vietu ieņem Tsinghua Universitāte (Tsinghua University) , 2. vietu Pekinas Universitāte (Peking University), 3. vietu Džedzjana Universitāte (Zhejiang University).

Kopumā reitingā apkopotas 533 universitātes no 47 valstīm.

THE ir viens no trim pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem, ko publicē jau 17. gadu. THE veido kopumā 11 tematiskos universitāšu reitingus – Veselības zinātnēs, Dzīvības zinātnēs, Eksaktajās zinātnēs, Psiholoģijā, Mākslā un humanitārajās zinātnēs, Izglītības zinātnē, Tiesību zinātnē, Sociālajās zinātnēs, Biznesā un ekonomikā, Datorzinātnēs, kā arī Tehnoloģijiu un inženierzinātnēs.