Maratona laikā nedēļas nogalē Rīgā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi

Šajā nedēļas nogalē, 6. un 7. maijā, Rīgā norisināsies tradicionālais “Rimi Rīgas maratons”. Tā norises laikā transportlīdzekļu satiksme vairākās galvaspilsētas ielās, kā arī uz tiltiem pār Daugavu būs ierobežota vai slēgta. Svētdien, 7. maijā, spēkā būs būtiskas izmaiņas arī vairākos sabiedriskā transporta maršrutos, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

No sestdienas, 6. maija pulksten 17 līdz pirmdienas, 8. maija sešiem rītā slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

Tāpat minētajā laika periodā transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta 11.novembra krastmalai piegulošā, paralēlā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Nepieciešamības gadījumā no piektdienas, 5. maija vakara, līdz pirmdienas, 8. maija rītam, Doma laukumā un Pils ielā organizēs divvirzienu satiksmi.

Svētdien, 7. maijā no pulksten 7.30 līdz 6 divvirzienu satiksmi organizēs arī Jaunielā un Krāmu ielā.

Tāpat maratona norises laikā būs izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Svētdien, 7. maijā, vairāki maršruti būs slēgti.

Sestdien, 6. maijā, no pulksten 9 līdz 16.30 norisināsies "Rimi Rīgas maratona Bērnudiena".

Tāpat sestdien, no pulksten 10 līdz 11 norisināsies "DPD jūdzes" skrējienspa maršrutu: Krišjāņa Valdemāra iela – Lāčplēša iela – Brīvības iela – Brīvības bulvāris –Brīvības laukums.

Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju 6. maijā no pulksten 9.50 līdz 11 norādītajā maršrutā aizturēs un slēgs transportlīdzekļu satiksmi.

Svētdien, 7. maijā, no 7 līdz 17 norisināsies Rimi Rīgas maratons, pusmaratons, 10 km un 5 km skrējiens.

Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju 7. maijā ierobežos un slēgs transportlīdzekļu satiksmi maratona maršrutos.

Pasākuma norises laikā vairākās vietās aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu,kā arī atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

No 5. maija pulksten 19 līdz 8. maija sešiem rītā aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Doma laukumā.

Savukārt no 6. maija pulksten 17 līdz 8. maija pulksten 6 rītā apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgaspusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

"Rimi Rīgas maratona Bērnu dienas un DPD jūdzes skrējiena" laikā un "Rimi Rīgas maratona" laikā pasākuma vietās būs aizliegta elektro skrejriteņu, velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme: 6. maijā no pulksten 9 līdz 16 un 7. maijā no 7 rītā līdz pasākuma beigām.

Neskaidrību gadījumā Rīgas dome lūdz zvanīt Satiksmes vadības centram uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3600.