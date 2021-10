Ministrijas kūtri novērš trūkumus Covid-19 atbalsta piemērošanā, secina revidenti

Ministrijas un atbildīgās institūcijas kūtri novērš Valsts kontroles 2020. gadā konstatētos trūkumus, piešķirot atbalstu Covid-19 krīzē cietušajiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem, liecina Valsts kontroles publiskotā revīzija par valsts 2020. gada saimnieciskā gada pārskatu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts kontrole kopš 2020. gada maija veica pārbaudes par 79 valdības rīkojumos iekļautajām aktivitātēm 949,222 miljonu eiro apmērā, kas ir 76% no resoriem kopā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un ar pārdalēm papildus piešķirtajiem 1,24 miljardiem eiro, un 93% no Covid-19 seku novēršanai un krīzes pārvarēšanai izlietotajiem 1,023 miljardiem eiro.

Revidenti secināja, ka kopumā Covid-19 krīzē piešķirtie līdzekļi ir izlietoti pamatoti un atbilstoši mērķiem, tajā pašā laikā Valsts kontrole norādīja uz sniegtā atbalsta trūkumiem, sniedzot 50 ieteikumus trūkumu novēršanai.

Revīzijas iestāde kopumā sniegusi 50 ieteikumus vai priekšlikumus valdībai un atbildīgajām institūcijām jomās, kurās nepieciešami uzlabojumi. Daļa no konstatētajiem trūkumiem jau ir novērsti, un jau panākti uzlabojumi, jo ir ieviesti 14 finanšu revīziju starpziņojumos sniegtie ieteikumi un daļēji ieviesti divi Ministru kabinetam sniegtie priekšlikumi.

Valsts kontrole secinājusi, ka daļa no konstatētajiem trūkumiem jau ir novērsti, un jau panākti uzlabojumi, jo ir ieviesti 14 ieteikumi un daļēji ieviesti divi Ministru kabinetam sniegtie priekšlikumi. Piemēram, novērsti nelīdzvērtīgi nosacījumi dīkstāves atbalsta saņēmējiem, mazināts administratīvais slogs un vienkāršoti atbalsta administrēšanas mehānismi, uzlabota procesu caurskatāmība

Tajā pašā laikā revidenti norādīja, ka tomēr vēl ir arī daudz darāmā un vairākās ministrijās turpinās darbs, lai novērstu konstatētos trūkumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai sniegtā atbalsta plānošanā un izlietošanā. Piemēram, Zemkopības ministrija jānovērš trūkumi atbalsta programmā lauksaimniecības un pārtikas nozarē, bet Ekonomikas ministrijai – atbalsta programmā tūrisma nozares uzņēmumiem.

Tāpat Valsts kontrole norāda, ka Satiksmes ministrijai ir jāpilnveido nacionālās aviokompānijas "airBaltic" kapitāla daļu pārvaldība, jo revidentiem nav pietiekamu priekšnoteikumu aviokompānijai sniegtā valsts atbalsta 256 miljonu eiro apmērā nosacījumu izpildes uzraudzībai.

Tāpat revidenti norāda, ka atsevišķiem finansētiem pasākumiem nav sasaistes ar Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanu, kā piemēru minot ieguldījumus kultūras un veselības nozaru infrastruktūrā.

Valsts kontrole uzsver, ka tā turpinās sekot līdzi gan ieteikumu ieviešanas progresam, gan valdības turpmākiem lēmumiem par papildu līdzekļu piešķiršanu pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, nepieciešamības gadījumā veicot detalizētas pārbaudes.