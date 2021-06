Možvillo pieļauj, ka 'KPV LV' izstums no koalīcijas

Partija "KPV LV" jau šodien varētu tikt izstumta no Krišjāņa Kariņa (JV) vadītās valdības koalīcijas, šorīt Latvijas Radio pieļāva "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo.

Možvillo pastāstīja, ka šorīt pulksten 9 viņam plānota tikšanās ar Kariņu. Politiķis ironizējot sprieda, ka šai sarunai esot iespējami divi scenāriji - premjers varot pajautāt par dzejnieka Ausekļa dzīves gaitām, vai arī pateikt paldies par "KPV LV" "ministru labo darbu", kas, pēc Možvillo vārdiem, vecajām partijām "liek ļoti uzmanīgi taustīties un pārtraukt labo darbošanos, lai neizjauktu kādas aizkulišu shēmas".

Deputāts ir pārliecināts, ka "KPV LV" līdz šim esot ievērojusi koalīcijas vienošanos, līdz ar to viņš uzskata, ka šobrīd runāt par koalīcijas nestabilitāti un saistīt to ar "KPV LV" ir "ļoti tālu no patiesības".

Lai arī no citu koalīcijas partiju puses pēdējā laikā mēdz izskanēt pārmetumi, ka atlikušajā "KPV LV" frakcijā valdību pamatā atbalsta tikai Možvillo, viņš savukārt pārmeta, ka pašas koalīcijas partijas tikmēr ir gatavas radīt konstitucionālo krīzi, gandrīz ignorējot Satversmes tiesas spriedumu Varakļānu jautājumā.

Možvillo nepiekrīt, ka "KPV LV" faktiski esot izjukusi. Viņš domā, ka partija esot tieši nostājusies uz nostiprināšanās ceļa, jo no tās esot aizgājuši pašlabuma meklētāji un katru nedēļu iestājoties jauni biedri. Pēc deputāta vārdiem, partija tagad esot stiprināta un attīrīta, tostarp ar koalīcijas partiju gādību.

Ieejot valdošajā koalīcijā, vecās politiskās partijas faktiski pārņēma kontroli pār "KPV LV", bet tagad partija visu varēs sākt no nulles, sprieda Možvillo.

Kā ziņots, līdz ar bijušā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga politiskās piederības maiņu no "KPV LV" uz Nacionālo apvienību koalīcijā iestājās zināma nestabilitāte un sākās runas par plašākām pārmaiņām valdībā.

Lai arī koalīcija sarunas par turpmāko darbību it kā bija pārtraukusi, plānojot tās atsākt pēc sestdien gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, tomēr neoficiāla informācija liecina, ka pārmaiņas valdībā var notikt vēl šonedēļ, tostarp izstumjot no koalīcijas "KPV LV".

Uz trim līdz šim partijas "KPV LV" pārraudzībā esošajiem ministru amatiem tiek izskatītas Marijas Golubevas (AP), Gata Eglīša (JKP) un Vitenberga kandidatūras, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

Tāpat neoficiālā informācija liecina, ka sašūpojies varētu būt izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) krēsls. Kā viena no izglītības un zinātnes ministres amata kandidātēm tiek izskatīta bijusī IZM parlamentārā sekretāre Anita Mužniece (JKP), liecina neoficiālā informācija.