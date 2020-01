Nākamais mācību gads 12. klašu skolēniem beigsies 18. jūnijā

Nākamais jeb 2020./2021. mācību gads 12. klašu skolēniem beigsies 18. jūnijā, savukārt 9. klašu skolēniem - 11. jūnijā, liecina valdībā šodien pieņemtie Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie noteikumi

Ministru kabineta pieņemtajos noteikumos noteikts laiks, kurā izglītības iestādēs sāk un pabeidz 2020./2021. mācību gadu un organizē brīvdienas.

Noteikumi paredz, ka nākamais mācību gads sāksies 2020. gada 1. septembrī.

Savukārt 12. klases un 9. klases izglītojamiem mācības beigsies 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads - jūnijā, turpretī 1. līdz 8. klases un 10. un 11. klases izglītojamiem mācību gads beigsies 2021. gada 31. maijā.

9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2021. gada 31. maijā.

Mācību gadu veidos divi semestri. Pirmais semestris ilgs no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 18. decembrim, savukārt otrais semestris ilgs atkarībā no klases, kurā skolēns mācās.

Nākamajā mācību gadā rudens brīvdienas ilgs no 19. oktobra līdz 23. oktobrim, ziemas brīvdienas - no 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim, pavasara brīvdienas 1. līdz 11. klases izglītojamiem - no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam, savukārt 12. klases izglītojamiem - no 2021. gada 22. marta līdz 2021. gada 26. martam. Turpretī vasaras brīvdienas 1. līdz 8. klases un 10. līdz 11. klases izglītojamiem ilgs no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.