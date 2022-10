Nākamgad Ukrainas bēgļu atbalsta pasākumiem Latvija varētu tērēt vairāk nekā 200 miljonus eiro

Nākamgad Ukrainas bēgļu atbalsta pasākuma plāna realizēšanai varētu būt nepieciešami 214,9 miljoni eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iekšlietu ministrija (IeM) saskaņošanā atbildīgajās ministrijās iesniegusi pasākumu plāna atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā 2023. gadā.

IeM norādījusi, ka Ukrainas teritoriju no kara sākuma jau ir atstājuši vairāki miljoni Ukrainas iedzīvotāju. Latvija no pirmajām dienām sniedz atbalstu personām, kuras, bēgot no kara, apmetušās Latvijā.

Līdz šim personas kods piešķirts 41 575 Ukrainas iedzīvotājiem. Ukrainas iedzīvotājiem izsniegtas 35 277 ilgtermiņa D vīzas un termiņuzturēšanās atļaujas. Patlaban ar pašvaldību Civilās aizsardzības komisiju starpniecību izmitināti 12 595 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Pagaidu aizsardzība pārtraukta 1996 Ukrainas iedzīvotājiem, anulējot ierakstus Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā (FPRIS), jo persona izceļoja uz Ukrainu vai citu valsti vai padziļinātas pārbaudes rezultātā konstatēts, ka persona nav Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.

Minētie dati liecina, ka Latvijā turpina uzturēties liels skaits Ukrainas civiliedzīvotāju, kam nepieciešama palīdzība.

Lai nodrošinātu palīdzības sniegšanu bēgļiem 2023. gadā, ir sagatavots minētā pasākumu plāna projekts.

Plāns nosaka valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un komersantu īstenojamos pasākumus un iesaistāmos resursus, nodrošinot saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu bēgļiem, kuri jau ieradušies Latvijā kopš kara sākuma, kā arī tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri vēl tikai nākamgad ieradīsies Latvijā, bēgot no kara.

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, pasākumu plānā iekļautie pasākumi strukturēti 11 sadaļās.

Bēgļiem tiek nodrošinātas tiesības uzturēties Latvijā, tiesības uz nodarbinātību, atbalsta apjoms likumā noteiktajā apjomā, tiesības uz izglītību, kā arī tiek nodrošinātas nepilngadīgo bez vecāku pavadības Latvijā ieceļojošo iedzīvotāju personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšana.

Ukrainas iedzīvotājiem iespējamā atbalsta apmērs vienam cilvēkam ir veidots, ievērojot pamatprincipu, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu/atbalsta apjoms nepārsniedz Latvijas iedzīvotājiem pieejamo atbalsta apmēru.

Detalizētāks pasākumu apjoms liecina, ka veselības resoram primārās sekundārās ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes nodrošināšanai, tai skaitā kompensējamo medikamentu un materiālu un līdzmaksājumu nodrošināšanai varētu būt nepieciešami 18,7 miljoni eiro. Savukārt izmitināšanai Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešami desmitiem miljoni eiro.

Pasākuma plāna kopējās izmaksas ir 214 976 639 eiro, no tiem papildu nepieciešami 204 014 778 eiro no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, savukārt 1 257 000 eiro - no piešķirtā budžeta. Ārvalstu finanšu instrumentos plānots rast 9 704 861 eiro. Aprēķini gan veikti indikatīvi.