Nāve uz dzelzceļa sliedēm: Kāpēc nevar veidot 'melno punktu' kartes

Uz dzelzceļa sliedēm notikušo traģisko negadījumu līkne ir lejupejoša, turklāt pēdējos gados nelaimes tikpat kā nekad nenotiek tajās pašās vietās. Tāpēc valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" vairs neveido "melno punktu" karti ar potenciāli bīstamām vietām, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā. Vienīgā vieta, kur neilgā laikā notikusi jau otra traģēdija, ir gājēju pāreja netālu no Zolitūdes stacijas. Izrādās – nelaimes cēloņi bija ļoti līdzīgi.

Kopumā šogad Latvijā dzelzceļa negadījumos bojā gājuši četri cilvēki, viens traumēts.

Netālu no Zolitūdes stacijas šāgada 24. janvāra rītā vilciens nāvējoši traumēja pusaudzi. Viņš gāja pāri gājēju pārejai ar tā dēvēto "labirintu", proti, vietā, kur atļauts šķērsot dzelzceļa sliedes. Kā notika nelaime, skaidroja "Latvijas" Dzelzceļš" un atklāja, ka nelaimes brīdī pusaudzim uz ausīm bija austiņas un rokā mobilais telefons.

"Tik skaidri varu teikt, jo incidents ir redzams videonovērošanas kamerās. Diemžēl cilvēks bija kapucē. Nerunājot par apstāšanos, viņš diemžēl nepārliecinājās, vai netuvojas vilciens. Tieši uz sliežu klātnes izvilka telefonu un tajā skatījās. Arī austiņas bija ausīs. Vilciens taurēja, tuvumā esošie cilvēki kliedza, bet viņš nedzirdēja," stāsta "Latvijas Dzelzceļš" galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.

Ne pirmais negadījums šeit

Izmeklēšana šogad notikušā negadījuma lietā joprojām turpinās, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

"Latvijas dzelzceļš" apkopotie dati liecina, ka arī pērn vasarā – 7. augusta vakarā – šajā vietā pie Zolitūdes stacijas notika negadījums, kurā bojā gāja jauns vīrietis. Vai tie ir divi vienīgie negadījumi, portālam "Latvijas Dzelzceļš" vēl nevarēja atbildēt.

Pēc pērn notikušās nelaimes LNT raidījums "Degpunktā" vēstīja: mašīnists sniedzis liecības, ka pirms sadursmes esot ieraudzījis jaunieti un veicis ekstremālo bremzēšanu, taču – velti. Sižetā uzņēmuma "Pasažieru vilciens" pārstāvis Egons Ālers uzsvēra, ka vilciens pārvietojas ar pamatīgu troksni un gaismas signāliem, un šī nevērība jaunietim maksājusi dzīvību.

"Vilciens tajā brīdī kustējās ar ātrumu nedaudz virs 90 km/h, un šāda ātruma vilciena apturēšanai konkrētajā gadījumā bija nepieciešami nepilni 400 metru, bet pie citiem apstākļiem būtu nepieciešami vairāk nekā 600 metru," toreiz skaidroja Ālers. "Šis gājējs nepaskatījās ne pa labi, ne pa kreisi, un, ja cilvēkam ir uzliktas austiņas un skan mūzika, tad arī nekādi signāli īsti nevar palīdzēt, jo viņi netiek līdz dzirdei".

Uz jautājumu, vai "Latvijas Dzelzceļa" spēkos ir šādus negadījumus novērst, "Delfi" saņēma šādu atbildi: "Barjeras uz gājēju pārejām neliek. (Jau) ir brīdinājuma zīme, ir labirints. Mēs visu laiku vēršam cilvēku uzmanību uz drošu rīcību. Cilvēkiem tomēr arī pašiem ir jāpiedomā, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības vieta".

Lai novērstu nelaimes, kuras izraisa sliežu šķērsošana neatļautās vietās, tiklīdz būs atbilstoši laika apstākļi, "Latvijas Dzelzceļš" šeit izvietošot papildus nožogojumu. Taču abas notikušās traģēdijas tas nenovērstu, jo abi jaunieši sliedes šķērsoja, ejot pa gājēju pāreju.

Kāpēc neveido "melno punktu" karti

"Latvijas Dzelzceļš" apkopotie dati liecina, ka 2004. gadā sadursmē ar vilcienu traumēti 88 cilvēki, no tiem 44 gāja bojā, bet 2018. gadā – 25, no kuriem bojā gāja 16. Tiesa, laika posmā no 2014. gada līdz pērnajam gadam redzamas svārstība – pēc krituma kādu gadu nelaimju ir sliedēm ir atkal nedaudz vairāk, tad mazāk, tad atkal nedaudz vairāk.

"Ja ņemam 15 gadu griezumā, (negadījumu skaita) samazinājums ir krietns, reizes trīs kopš 2004. gada. Uzlabojumi ir uz mūsu rīkoto kampaņu rēķina, un apzināti savulaik izvēlējāmies likt akcentu, izglītojot tieši bērnu auditorijas," pārliecināts "Latvijas Dzelzceļš" galvenais tehniskais inspektors Zvaners. Uzņēmuma pārstāvji vairāk nekā desmit gadus izbrauc uz skolām, rīkojot drošības stundas, Dzelzceļa muzejā rīko skaidrojošus pasākumus bērniem un citus pasākumus.