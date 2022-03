'Neadekvāts naida uzbrukums' – Gobzems pametis Latviju un Baltezera māju sola izīrēt

Piektdienas, 11. marta, pievakarē sociālo tīklu lietotājus izbrīnīja pašmāju politiķa, partijas "Katram un katrai" dibinātāja, pašreizējās Saeimas deputāta Alda Gobzema ieraksts, kurā viņš paziņojis, ka neadekvāta naida uzbrukuma dēļ savai dzīvesvietai, kura dēļ tikuši apdraudēti viņa bērni, aizvedis viņus no Latvijas un uz laiku valsti atstājis arī pats.

Deputāts "Facebook" rakstījis, ka "principā varu piedāvāt izīrēt vai pārdot savu Baltezera māju. Tā ir ideāla vieta dzīvošanai. Man dzīvot ir kur, bet tā kā šajā vietā ir noticis naida uzbrukums pēc pazīmes – Gobzems – tad mani bērni tur vairs nedzīvos". Tāpat viņš vēsta, ka var ieteikt labu auklīti.

Sīkāk gan notikušo "naida uzbrukumu" politiķis nav konkretizējis vien piebildis, ka šobrīd ir izslēgts no Saeimas, taču viņš iekārtošot savus bērnus ārzemēs un tad atgriezīšoties. Viņš sola piedalīties vēlēšanās un būt valstī, "ja izrādīsies, ka mana prombūtne patiesībā valsti padara arvien nabadzīgāku un bezcerīgāku. Šobrīd vienkārši, kā gudrs cilvēks, es aizvedu bērnus no valsts, kur pret mani tiek veikti reāli naida neadekvāti uzbrukumi".

Savā ierakstā astoņos punktos deputāts izstāsta gan to, kāpēc jau dažas dienas iepriekš dzēsis savu sociālo tīklu saturu, gan norāda, ka saņēmis "neadekvātas un galēji rupjas īsziņas no cilvēka, kurš esot NMPD vadošais vai viens no vadošajiem ārstiem", labdaru palīdzību Ukrainas karā cietušajiem nodēvē par "amorālu" PR "taisīšanu", nelaižot garām iespēju šī iemesla dēļ kritizēt arī "Jaunās Konservatīvās partijas" deputātu Juri Jurašu, kurš pagājušajā nedēļā paziņoja, ka dodas karot uz Ukrainu.

Tāpat deputāts atkal nelaiž garām iespēju pieminēt, ka Latvijas policija viņu vajājot, kritizē valstī notiekošo, piemin paša partijā esošo situāciju, ieskicē scenārijus nākamajām Saeimas vēlēšanām, gan pieļaujot, ka tās varētu nenotikt, kā arī pauž atziņu, ka "vismaz, kamēr nebeigsies psihopātija Latvijā, tikmēr gudri ir nepiedalīties tajā psiho vājprātā". "Un nobeidzot. Vai es ticu, ka Latvijas sabiedrību var apvienot? Es šaubos. Bet mēģināšu vēl pašu beidzamo reizi," sola deputāts.

Savukārt sestdien, 12. martā, ierakstā "Facebook" deputāts jau nedaudz paver priekškaru uz valsti, kurā atrodas, rakstot, ka ir "pilsētā ar 700k iedzīvotāju, bet ielas pārpildītas, dzīvība kūsā, kafejnīcas pilnas, kruasāni lētāki".

Viņš gan nelaiž garām iespēju kritizēt Rīgu un Latvijas sabiedrību, rakstot, ka "tikmēr Rīgas centrs ir kā pēc atomkara izslaucīts, tukšs, netīrs, bedrains. Rodas jautājums, kamdēļ mums kā sabiedrībai pietiek, ja pavicina ar karodziņu vai prievīti, un varam turpināt dzīvot žopinskā? Vai tad neredzat, ka ielikto menedžerīšu plāns ir nolaist valsti un atbrīvot no cilvēkiem?" .

Gobzema piektdienas un sestdienas ierakstus cilvēki tviterī un feisbukā gan atbalstījuši, gan kritizējuši kā viņa kārtējos solījumus, kas, visticamāk, netiks pildīti. Ierakstus tviterī pēc paziņojuma, ka viņš pametis Latviju, pamanījis arī pats Gobzems, kurš jaunā ierakstā "Facebook" pievērsies to autoru rīcības kritikai.

Novēlu, lai īstā dzīve turpinās līdz mūža beigām, nevis priekšvēlēšanu periodam. — katrīna ♥️🇺🇦 (@puuch_) March 11, 2022

"Varu piedāvāt izīrēt," teica jurists par savu īpašumu.

Izīrēt var tikai sev piederošu īpašumu.

Piedāvās pats sev?

Šizofrēnija? — Pēteris Siliņš (@petersilis) March 11, 2022

Aldis Gobzems: "Ikdienā, dzīvojot Latvijā, es arvien mazāk braucu uz Rīgu, kura nolaista un tukša kā puspamesta ateja." /Facebook 12-03-2022/ — tā runā politiķi (@PolitiskiCitati) March 12, 2022

Pareizi saprotu, ka Aldis Gobzems, lielākais patriots un iedzīvotāju aizstāvis, sajutis iespējamos kara draudus, vienkārši aizlaidās? — Inga Springe (@IngaSpringe) March 12, 2022

Gobzems pameta Latviju tādēļ, ka: — Ģirts Lapiņš 🇱🇻#StandWithUkraine🇺🇦 (@GirtsLapins) March 12, 2022

Nevis aizlaidās,bet abi AŠ nolēma apvienot abus savus politprojektus,lai neriskētu,ka Saeimā neiekļūst neviens no viņiem.Par šādu scenāriju rakstīju jau uzreiz pēc tam,kad parādījās Šlesera projekts. — Mikipele 🇱🇻 ❤️ 🇺🇦 (@Mikipele6) March 12, 2022

"Delfi" jau rakstīja, ka Saeima 24. februārī, nolēma Gobzemu par deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem izslēgt no vēl sešām parlamenta sēdēm.

Iepriekš Valsts policija (VP) sāka 61 administratīvā pārkāpuma procesu par Gobzema decembrī organizētajām aktivitātēm.

2021. gada 15. decembrī, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja tiesību ekspertu vērtējumu par Satversmes 29. pantā noteikto par deputāta neaizskaramību, secinot, ka Gobzema vairākkārtēja aizturēšana decembrī dažādās Latvijas pilsētās nebija politiski motivēta.

Gobzems par deputāta ētikas pārkāpumiem iepriekš jau ticis izslēgts no Saeimas sēdēm. Pērn septembrī Saeimas deputāti atbalstīja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšlikumu sodīt Gobzemu ar izslēgšanu no sešām parlamenta sēdēm par Saeimas kārtības ruļļa pārkāpšanu. Sods tika pamatots ar Gobzema rīcību, 2. septembrī ierodoties uz Saeimas sēdi un neuzrādot Covid-19 sertifikātu vai testu, tādējādi izjaucot Saeimas klātienes sēdes norisi.

Tāpat jau rakstīts, ka arī līdz šim Gobzems nācis klajā ar virkni solījumu, solot gan "ņemt varu atpakaļ", gan kļūt par premjeru un tad vērsties pret viņu kritizējošajiem žurnālistiem, gan tad, ja pēc 13. Saeimas vēlēšanām viņa partija neveidos valdību, tad "es sakrāmēšu čemodānus un ar savu ģimeni pametīšu Latviju".