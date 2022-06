'Neaizvainojam apzināti.' Veselības inspekcijā aizvaino sērojošu pāri, ierēdņi liedzas

Zane un Andris Petrovi dzemdībās zaudēja meitiņu Petru. Veselības inspekcija (VI) atzina vecmātes vainu. "Delfi" par to rakstīja pirms nedēļas, stāstot, kā uzlabot dzemdniecības nozari. Izpalika sīkāk apskatīta Veselības inspekcijas (VI) attieksme pret sērojošo pāri – pārrunās par kompensācijas izmaksu, kad Petrovi pavaicāja, kā veidojusies summa, kāds no ārstiem ekspertiem atbildējis, vai viņi šeit nākuši tikai pēc naudas. Ierēdņi liedzas, ka būtu tā teikuši, taču nešaubās, ka psihologs vai surpervīzija iestādē noderētu, jo ikdienas darbs ir emocionāli smags. Tomēr ne reizi paši to nav vadībai vaicājuši.

Šokē attieksme

Bija pagājuši deviņi mēneši kopš Petras nāves, kad viņas vecāki saņēma VI izvērtējumu un skaidrojumu, kā tiek aprēķināta kompensācija, kas pienākas no Ārstniecības riska fonda. Lasot izvērtējumu, Petrovi īsti nesaprata formulu, kā veidojas izmaksājamā summa, jo ar šādu dokumentu saskārās pirmoreiz dzīvē. Lūdza sīkāk paskaidrot rakstiski, saņēma atbildi, kā arī VI aicināja tikties klātienē.

Telpā bija divi ārsti eksperti, kuri izvērtēja Petrovu lietu. Kad kopīgi izgājuši cauri visam aprēķinam, Andris apvaicājies, kāpēc piešķirti tieši 50 procenti no kompensācijas summas. Ārstu attieksme mainījusies, un viena no ārstēm prasījusi, vai viņi šeit ir nākuši tikai pēc naudas.

"Sieva kļuva nedaudz emocionāla. Teicām, ka nekāda nauda mūsu bērniņu neatgriezīs, mēs tikai gribam saprast, kā un kas mums pienākas," Andris norāda. Kompensāciju viņiem kontā ieskaitīja aiznākamajā dienā pēc tikšanās. Pastāvēja iespēja lēmumu pārsūdzēt. Petrovu advokāts secināja, ka lēmums ir netaisnīgs un kompensācijai vajadzēja būt lielākai.