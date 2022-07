No amata atkāpjas Latvijas Radio valdes locekle Tukiša

Latvijas Radio valdes locekle finanšu vadības jautājumos Mārīte Tukiša atkāpsies no amata, ņemot vērā apelācijas instances pieņemto nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pret viņu, teikts paziņojumā medijiem.

2020. gadā Latvijas Radio valde, tostarp Tukiša, parakstīja standarta mediju aģentūras līgumu par reklāmas raidlaika izmantošanas tiesībām Latvijas Radio, kur viens no uzņēmuma līdzīpašniekiem bija Tukišas dzīvesbiedrs.

Par minēto pārkāpumu viņai piemērots administratīvs sods 200 eiro apmērā.

"Lai arī tas ir administratīvs naudas sods, un man nav liegums ieņemt valdes locekļa amatu, vadoties pēc labas pārvaldības principiem un sabiedriskā medija interesēm, esmu nolēmusi no amata atkāpties", norāda Tukiša.

Par lēmumu informēts Latvijas Radio kapitāldaļu turētājs – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP).

Tukišas pēdējā darba diena valdes locekļa amatā būs 9. augusts.

Kā ziņots, KNAB interesi piesaistīja radio valdes 2020. gadā parakstītais līgums ar reklāmas aģentūru "Sparta Media". No firmas puses līgumu parakstījis viens no īpašniekiem - Toms Šrāders, kurš ir Tukišas dzīvesbiedrs. Latvijas Radio vadība sabiedrības interesēs atklāja detalizētāku informāciju par šo darījumu. Līgums ar firmu bijis spēkā 2020. gadā un "Sparta Media" radio piegādājusi reklāmas par 7799 eiro. Komisijas maksa par "Sparta Media" pakalpojumiem bijusi 10% apmērā no piegādātā reklāmas apjoma, līdz ar to Latvijas Radio firmai pārskaitījis 780 eiro.

15.jūlijā SEPLP ir izsludinājusi atklātu konkursu uz "Latvijas Radio" valdes amatiem – valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos un valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatiem, darbu līdz konkursa noslēgumam "Latvijas Radio" valde turpinās divu locekļu sastāvā.

SEPLP ir informējusi "Latvijas Radio" valdi, ka, ievērojot "Latvijas Radio" Statūtu 8.punktā noteikto, ka valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi, padome uzdod valdei nodrošināt valsts kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību un valdes kā kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas rīcībspēju līdz SEPLP izsludinātā valdes konkursa beigām un jaunu valdes locekļu amata pienākumu izpildes uzsākšanai.

Konkurss uz valdes locekļu amatiem tiek rīkots, ņemot vērā, ka 2. oktobrī beigsies Radio valdes priekšsēdētājas Unas Klapkalnes un valdes locekles finanšu vadības jautājumos Tukišas pilnvaru termiņš, savukārt valdes locekles programmu attīstības jautājumos Sanitas Dikas-Bokmelderes pilnvaru termiņš beigsies 2023. gada 8. janvārī.

Pretendenti konkursam aicināti pieteikties līdz 2022. gada 14. augustam.