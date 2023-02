No pirmdienas autobuss uz lidostu 'Rīga' kursēs biežāk

No 6. februāra tiks veiktas izmaiņas 22. maršruta autobusa sarakstā darba dienās un brīvdienās, tādejādi uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamība lidostā "Rīga", "Delfi" informē "Rīgas satiksme".

Darba dienās tiks organizēti pieci papildu reisi – no rīta pirmie reisi būs pulksten 4.45 un pulksten 5.15 no galapunkta Abrenes ielā uz lidostu "Rīga", savukārt pirmais reiss no lidostas būs pulksten 5.25.

Savukārt pēdējais autobuss no lidostas uz Abrenes ielu aties pulksten 00.40, bet pēdējais autobuss uz lidostu no Abrenes ielas kustību uzsāks pulksten 23.50.

Brīvdienās tiks veikti septiņi papildu reisi – no rīta pulksten 4.45 un 5.15 reisi aties no Abrenes ielas uz lidostu "Rīga", taču no lidostas "Rīga" uz Abrenes ielu reiss būs pulksten 5.25.

Vakarā no lidostas varēs nokļūt ar autobusiem, kas atiet pulksten 00.10 un 00.40, savukārt uz lidostu varēs nokļūt ar pēdējo autobusu, kurš aties pulksten 23.25.

Jau vēstīts, ka Rīgas dome vērtē iespējas palielināt autobusu reisu skaitu nakts stundās uz un no lidostas, vienlaikus norādot, ka jāņem vērā gan pasažieru skaits, gan izmaksas.