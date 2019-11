Nodokļu un muitas policijas direktoram Podiņam plāno piešķirt ģenerāļa dienesta pakāpi

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas direktoram Kasparam Podiņam plānots piešķirt ģenerāļa dienesta pakāpi, liecina nākamās nedēļas valdības sēdes darba kārtība.

Ministru kabineta rīkojuma projektā teikts, ka Podiņš VID Finanšu policijas un vēlāk Nodokļu un muitas policijas sistēmā strādā kopš 1994. gada. No 1994. gada 1. marta līdz 2001.gada 31. janvārim viņš pildīja Finanšu izziņas departamenta (vēlāk VID Finanšu policijas pārvaldes) izziņas inspektora amata pienākumus. No 2002. gada 1. februāra Podiņš tika pārcelts vadītāja amatā un šobrīd ieņem VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora amatu.

Podiņam ir maģistra grāds tiesību zinātnēs un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā. No 2016. gada 11. maija Podiņam ir piešķirta muitas pulkveža dienesta pakāpe.

Rīkojuma projektā sacīts, ka Podiņam uzticēto amata pienākumu izpilde ir saistīta ar apjomīgu informācijas analīzi un sarežģītu problēmjautājumu risināšanu.

Valdības rīkojuma projektā norādīts, ka Podiņa vadībā apvienotā VID nodokļu un muitas policijas pārvalde ir uzlabojusi VID darba rezultātus. Piemēram, 2018. gadā ievērojami palielinājās uzsākto kriminālprocesu skaits - par vairāk nekā 800 procesiem salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Viens no VID stratēģijas galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem ir no prokuratūras atpakaļ VID atgriezto kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoto kriminālprocesu īpatsvars. 2017. gadā rādītāja vērtība valsts ieņēmumu jomā bija 5,2% un muitas lietu jomā - 0,9%. Kopš 2018. gada no prokuratūras nav atgriezts neviens kriminālvajāšanai nosūtītais kriminālprocess.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē 2018. un 2019. gadā uzsākti nozīmīgi kriminālprocesi, piemēram, pret organizēto personu grupu, kas nodarbojās ar marihuānas audzēšanu un realizāciju un kontrabandu lielā apmērā, apturēts pievienotās vērtības nodokļa izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums, kā arī citi apjomīgi un sarežģīti procesi.

2018. gadā veiktajā darbinieku aptaujā par jaunizveidotās struktūrvienības darbinieku apmierinātību ar savstarpējo sadarbību, informācijas apmaiņu, pienākumu sadali pārvaldē, tiešā vadītāja darbu un pārvaldes vadītāja darbu, iegūts augsts vērtējums 7,96 (10 punktu skalā), kas liecina par labu struktūrvienības pārvaldību, teikts rīkojuma projektā.

Par nozīmīgu personisko ieguldījumu Podiņš ir apbalvots ar VID 2. pakāpes Goda zīmi, Finanšu ministrijas Goda rakstu un Valsts policijas Goda zīmi.