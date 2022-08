Obeliska demontāža un procesa pirmā fāze noslēgusies ātrāk nekā plānots, atklāj Staķis

Pieminekļa Pārdaugavā demontāžas pirmā fāze noslēgusies krietni ātrāk nekā tas bija plānots, žurnālistiem ceturtdien sacīja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange sacīja, ka sākotnējais plāns paredzēja strēli demontēt nākamās nedēļas piektdienā, taču situācija mainījās trešdien, kad būvnieks konstatējis, ka strēles betons ir krietni vājāks nekā plānots, skaidroja Lange. Tādēļ arī tika pieņemts lēmums to demontēt jau ceturtdien.

Lai arī strēles betons izrādījies vājāks, to saturošā armatūra bija spēcīgāka nekā plānots. Tomēr strēle nokrita atbilstoši plānam, apliecināja Lange.

Sākotnēji tika plānots pieminekļa kompleksā esošās tehniskās telpas demontēt pirms strēles, taču beigās nolemts to nedarīt. Līdz ar to šīs telpas apslāpēja kritienu, turklāt arī baseins, no kura ūdens vēl nebija izsūknēts, arī palīdzēja mīkstināt kritienu.

Turpmāk paredzēts turpināt demontēt kompleksa atlikušās virszemes daļas. Tāpat esot jāsadrupina un jāutilizē pieminekļa paliekas.

Mērs akcentēja, ka tas darbs, ko domei par pienākumu uzlika likums, kas paredz komunistiskā totalitārā režīma pieminekļu demontāžu, jau ir paveikts.

Par to, kas šajā vietā būs pēc trīs līdz pieciem gadiem, Staķa ieskatā, būtu jāizdiskutē, taču īstermiņā mērs uzskata, ka tur būtu jāizveido jauniešu un bērnu sporta laukums. To varētu paveikt nākamā gada laikā.

Tāpat domē esot koalīcijas apņemšanās, ka nākamgad šim mērķim paredzēs līdzekļus un attiecīgajam departamentam tiks uzdots izveidot plānu.

Lai arī bija gaidīts, ka pieminekļa bronzas skulptūras būs trīs centimetru biezumā, izrādījies, ka tās ir tikai viena centimetra biezumā. Šie materiāli paliks būvnieku rīcībā.

Staķis izteica pateicību drošības iestādēm un sabiedrībai par izturību, par pacietību un tostarp par palīdzību. Viņaprāt visu iestāžu un iesaistīto pušu sadarbība bija laba, un visi darbojās kā komanda. Tāpat mērs pateicās būvniekiem, kuri uzdevumu "izpildījuši faktiski nevainojami", kā arī projektētājiem, kuri savus pakalpojumus sniedza bezmaksas, un būvuzraugiem.

Jau ziņots, ka ceturtdien, 25. augustā, būvnieki demontēja pieminekļa Uzvaras parkā centrālo obelisku. Tas tika "nogāzts ar kalšanas metodi". Darbi tika sākti agrā rītā un piemineklis sabruka ap pulksten 16.40.