Opozīcijas deputāte: Garkalnes novada dome būtu jāatlaiž

Ar Garkalnes novada mēra Mārtiņa Gunāra Bauzes-Krastiņa (LZS) atkāpšanos nepietiek, un pārējā dome būtu jāatlaiž, tādu viedokli pauda opozīcijā esošā domes deputāte Inese Andersone (VL-TB/LNNK).

Lūgta komentēt pārmetumus, kas izklāstīti aģentūras LETA rīcībā nonākušajā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) rīkojuma projektā, ar kuru ministrs, iespējams, bija plānojis Bauzi-Krastiņu atstādināt no amata, Andersone teica, ka pārmetumi ir pamatoti.

"Es uzskatu, ka viņš to nav darījis viens, bet kopā ar komandu no finanšu un, iespējams, arī juridiskās daļas. Līdz ar to, es uzskatu, ka visi pārkāpumi ir kopīgs darbs. Pēc būtības no amatiem būtu jāatkāpjas arī pārējiem kolēģiem, kuri ir vistiešāk iesaistīti lēmumprojektu sagatavošanā, par kuriem mēs nezinājām. Tāpat arī budžeta sagatavošanā," sacīja Andersone.

Taujāta, vai būtu jāatkāpjas arī mēra vietniekam Guntaram Knikstam (V), politiķe norādīja, ka viņš domes darbā iesaistīts salīdzinoši nesen, taču viņam būtu bijis vairāk jāiedziļinās lietas būtībā, tiklīdz Valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu un jāpauž striktāka nostāja.

"Ja cilvēks būtu ar sirdsapziņu, domāju, ka viņš rosinātu šāda priekšnieka atstādināšanu," sacīja Andersone.

Taujāta, kas varētu būt Bauzes-Krastiņa pēctecis, viņa nevarēja atbildēt. "Patlaban neredzu cilvēku, kurš nebūtu sasaistīts ar domi. Varbūt redzu vienu cilvēku, bet viņu diez vai atbalstīs pozīcija. Lielākā bēda ir tā, ka liela daļa deputātu ir sasaistīti ar domes vadību, piemēram, strādā pašvaldības padotības iestādēs un nevar teikt to, ko domā. Iespējams, šie deputāti baidās, ka nedabūs kādu domes pasūtījumu," pauda politiķe.

Viņa teica, ka ideālajā variantā būtu jāieceļ pārvaldnieks un visa dome jāatlaiž.

Jau ziņots, ka ilggadējais Garkalnes novada domes priekšsēdētājs Bauze-Krastiņš otrdien nolicis domes vadītāja pilnvaras, skaidrojot, ka tas darīts veselības stāvokļa dēļ.

Vaicāts, vai noliks arī deputāta mandātu, Bauze-Krastiņš atbildēja noliedzoši un uzsvēra, ka "atkāpās tikai no priekšsēdētāja amata".

Pašvaldībā norādīja, ka mērs "nolēmis paņemt nelielu pauzi un atgūt spēkus jaunam darba cēlienam".

Lūgts komentēt, kādam cēlienam Bauze-Krastiņš vēlas atgūt spēkus, politiķis norādīja, ka "skola ir uzcelta, ielas noasfaltētas, milzīgs darbs ir izdarīts un vienā brīdī vajag apstāties un apskatīties apkārt."

Kā savu pēcteci viņš redz līdzšinējo vietnieku Knikstu, kurš pauda gatavību uzņemties domes vadību.

Tikmēr aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs bija plānojis atstādināt Bauzi-Krastiņu 28.janvārī. To ministrs grasījās pamatot ar priekšsēdētājam likumos noteikto pienākumu nepildīšanu un normatīvo aktu pārkāpumiem.

Aģentūras LETA rīcībā nonākušais ministra rīkojuma projekts liecina, ka VARAM esot izvērtējusi domes darbu, secinot, ka tās vadība ilgstošā laika periodā sistemātiski ir pārkāpusi pašvaldību darbību reglamentējošos likumus, kā arī tā un deputāti nav ievērojuši pašu pieņemtos saistošos noteikumus.

Tostarp Bauze-Krastiņš neesot izmantojis domes priekšsēdētāja pilnvaras, kas noteiktas likumā, lai novērstu acīmredzamas neatbilstības, un, pildot SIA "Garkalnes ūdens" kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus, nav nodrošinājis pārvaldības likumā noteiktos pienākumus.

Tāpat, neveicot grozījumus saistošajos noteikumos par 2017. un 2018. gada budžetiem asignējumu palielināšanai un pārsniedzot domes apstiprinātos budžeta apmērus, pašvaldības vadība nav ievērojusi likumā "Par pašvaldībām" noteiktās prasības un līdz ar to bez tiesiska pamata iztērējusi 3 449 452 eiro.

Rīkojuma projektā arī uzsvērts, ka pašvaldības dome laikā no 2016.gada līdz 2018.gadam ir piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus 136 774 eiro apmērā ar pamatojumu, kas neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajiem NĪN atvieglojumu veidiem.

Priekšsēdētājam bija pienākums nodrošināt, ka domes lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu tiktu pilnvērtīgi pamatoti, uzsvērts rīkojuma projektā.

Aģentūras LETA arhīvā esošā informācija liecina, ka Bauze-Krastiņš pirmo reizi mēra amatā tika ievēlēts 2010.gadā, pēc tam attiecīgi vairākus sasaukumus pēc kārtas šo amatu saglabājot.