Pagājušajā nedēļā par trešdaļu sarucis jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits

Jau otro nedēļu pēc kārtas Latvijā vērojams Covid-19 saslimstības samazinājums, kas saistāms ar valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Aizvadītajā nedēļā - no 8. līdz 14.novembrim - jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits samazinājies par trešdaļu jeb 32,9%. Stingrās mājsēdes laikā, kas sākās 21.oktobrī, no 1463,3 līdz 1114,6 sarucis arī saslimstības kumulatīvais rādītājs.

Pēdējās 12 dienās par 7,9% samazinājies arī stacionēto pacientu skaits. Tādējādi šobrīd vidēji dienā slimnīcās nonāk 119 cilvēku. Vienlaikus par 6,6% slimnīcās pieaudzis pacientu skaits, kuriem slimība norit smagi. Kopumā no visiem Covid-19 pacientiem slimnīcās smaga slimības gaita ir 16,3%.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 13 523 Covid-19 testi, kamēr iepriekš - 20 041, savukārt vidēji dienā atklāti 1217 jauni gadījumi, kas ir 595 mazāk nekā iepriekš.

No visiem veiktajiem testiem 25% jeb 23 864 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 75% jeb 70 800 testi - ar pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 6% jeb 585 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 94%, kas kopumā ir 8516 inficētie, bija pārējā sabiedrības daļā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā arī samazinājies līdz 0,75, kamēr nedēļu iepriekš tas bija 0,8. Pēc SPKC paustā, vērojams neliels infekcijas slimības izplatības samazinājums.

Samazinājums esot vērojams visās vecuma grupās un visos Latvijas reģionos, tomēr saglabājas augstāki rādītāji Latgalē un Vidzemē.

Vērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 5671 cilvēks nebija vakcinēts pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeidzis, kas kopumā ir 67% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 2845 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 33% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto vai daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 2,2 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem.

Kā norāda SPKC, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nedēļas laikā pieaudzis no 306,2 līdz 383,9, Igaunijā - no 1659,7 līdz 1697,8, savukārt Lietuvas rādītājs sarucis no 1493,3 līdz 1401,6.