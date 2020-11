Pāragri veikt minējumus par nākamā VARAM ministra uzvārdu, pauž Plešs

Šodien ir pāragri spriest par uzvārdiem, personām, kuras potenciāli varētu kandidēt uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra amatu, taču tuvākajās dienās par šo jautājumu notiks diskusijas "Attīstībai/Par!" (AP) iekšienē, pauda AP valdes loceklis, apvienību veidojošās partijas "Latvijas attīstībai" (LA) valdes loceklis, Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs.

Politiķis norādīja, ka AP ir vairāki spēcīgi kandidāti, kas potenciāli varētu uzņemties šo amatu. Atkārtoti vaicāts, vai kandidētu uz VARAM ministra amatu, ja partiju apvienība viņu virzītu, Plešs pauda, ka neizslēdz šādu iespējamību, bet par to ir kopīgi jārunā apvienības iekšienē.

Par to tālāk plānots spriest pirmdienas, 16. novembra, AP valdes sēdē. Saeimas ATR komisijas vadītājs akcentēja, ka jāatrod labākais kandidāts, ņemot vērā izaicinājumus un lielo darba apjomu VARAM ministra amatā. Vaicāts, kuras no apvienības partijām pārstāvis varētu ieņemt šo amatu, politiķis skaidroja, ka arī par to vēl tiks runāts.

Atbildot uz jautājumu, vai līdzšinējam ministram Jurim Pūcem (AP) par melošanu būtu jāaiziet arī no Saeimas un jāatstāj LA priekšsēdētāja amats, Plešs atbildēja noraidoši akcentējot, ka Pūce ar aiziešanu no ministra amata esot spēris ļoti atbildīgu un drosmīgu soli, kas nav bieži redzams Latvijas politikā. LA politiķis arī uzsvēra, ka ļoti augstu vērtē Pūces profesionalitāti, darba spējas un ka viņš nedomā, ka bijušajam ministram būtu jāatstāj "Latvijas attīstībai" vadītāja amats.

Taujāts par Pūces tālāko atrašanos AP līdzpriekšsēdētāja postenī, Plešs norādīja, ka vēl nav pagājušas pat 24 stundas kopš ministra atkāpšanās, tāpēc apvienību veidojošajām partijām vēl turpināsies kopīgas diskusijas par tālākajiem soļiem.

Komentējot partiju apvienības iespējamo nākotni, politiķis pauda pārliecību, ka objektīvi būtu pamats turpināt kopīgu darbību, jo līdz šim ir izdevies sasniegt kopīgos mērķus, piemēram, pieņemt administratīvi teritoriālo reformu un citus. Ja AP nepastāvētu kā apvienība, virkne Latvijai nozīmīgu lēmumu nebūtu pieņemti, akcentēja apvienības un LA valdes loceklis,

Vaicāts, vai tas, ka bijušajam partijas biedram, Rīgas domes deputātam Mārim Mičerevskim ir taisnība "caurlaides lietā", liecina, ka viņam arī ir taisnība attiecībā uz AP un LA valdes locekļa Edgara Jaunupa iespējamām interesēm atkritumu jomā, būvniecības nozarē un ka ar Jaunupu saistīto atbalstītāju lokam uzņēmējdarbībā, iespējams, ir kāda sakritība ar kādiem valdībā, Saeimā pieņemtajiem lēmumiem, Plešs norādīja, ka nekomentēs Mičerevska pausto.

Taujāts arī par plašāk publiski izskanējušajiem pieņēmumiem par Jaunupa iespējamo ietekmi attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, Plešs akcentēja, ka neredzu tam nekādu pamatu. Politiķis pauda, ka partijas darbā ir redzams, ka Jaunups ir inteliģents, talantīgs cilvēks, kurš ar savu viedokli spēj pārliecināt. Taču kā partijas viens no dibinātājiem un dalībniekiem partijā kopš 2013.gada vidus Plešs ir pārliecinājies, ka lēmumi tiek pieņemti tikai strādājot kā komandai.

Saistībā ar Mičerevska tvītu vaicāts, vai ir Jaunups kopā ar Pūci šaurā lokā pārrunājuši azartspēļu jautājumu pirms kāda no Saeimas balsojumiem šajā jautājumā, Plešs akcentēja, ka jebkuru jautājumu partija kopīgi izdiskutē un absolūti nekad politiķis nav sajutis, ka tiek norādīts, ka "vajag balsot šādi".

Uz jautājumu par to, vai uz AP ir neatbilstoša azartspēļu lobija ietekme saistībā ar balsojumiem par azartspēļu darbības iespējām ārkārtējās situācijas laikā, Plešs akcentēja, ka AP neesot vienīgie, kuri atsevišķos gadījumos balsojuši pret ierobežojumiem. Politiķis uzsvēra, ka ierobežojumu noteikšanā Covid-19 izplatības laikā AP uzticas ekspertiem.

Kā ziņots, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats no piektdienas ir vakants, jo ceturtdien par atkāpšanos no tā paziņoja līdzšinējais ministrs Pūce un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) Pūces demisiju bez kavēšanās pieņēma, aicinot AP uz šo posteni virzīt jaunu kandidātu.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.