Pārbaude Bruknas kopienā sākta pēc anonīmas jaunieša sūdzības

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) pārbaudi katoļu priestera Andreja Mediņa vadītājā Brukna muižas "Kalna svētību kopienā" sākusi pēc anonīmas sūdzības, portāls "Delfi" uzzināja VBTAI.

"Es varu tik daudz apstiprināt, ka tā bija anonīma sūdzība. Tā kā tā ir anonīma, es neko vairāk nekomentēšu, bet tas nekādā veidā neatceļ konstatētos faktus," portālam "Delfi" teica VBTAI pārstāvis Taivo Trams.

Latvijas Televīzija iepriekš vēstīja, ka sūdzību esot uzrakstījis kāds pusaudzis, kurš neesot bijis mierā ar viņam uzdotajiem darbiem – viņš nav piekritis tām "audzināšanas metodēm un pārmācības metodēm, kādas notiek Brunkā," vēstīja LTV raidījums "Panorāma". Zēna tēvs apliecinājis, ka viņi jau trīs vasaras pavada Bruknā, jo tā esot vienīgā vieta, kur dēlam, kuram ir ļoti lielas problēmas ar likumu, jo viņš vairākas reizes jau ir nonācis policijas redzeslokā, varot palīdzēt.

Puisis esot palicis nikns par to, ka ir jāstrādā, sūdzību gan viņš uzrakstījis kāda cita, pieauguša cilvēka mudināts.

Pusaudzim sūdzības iesniegšana beigusies ar izņemšanu no Bruknas kopienas un nonākšanu krīzes centrā, no kura vēlāk viņš atgriezies ģimenē. Puiša ģimene pašlaik gatavojot pretprasību pret VBTAI par faktu, ka zēns ir izņemts no Bruknas pret paša gribu, iepriekš vēstīja LTV.

VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evija Rācene portālam "Delfi" sacīja, ka inspekcija ceturtdien bijusi atkārtotā pārbaudē Bruknas kopienā, taču tur nav gūts apstiprinājums tam, ka ņemti vērā VBTAI norādījumi.

"Es pati personīgi tur redzēju vienu bērnu, bet arī vēlāk sarunas laikā izdevās noskaidrot, ka tur ir vismaz vēl viens bērns, kas tur ilgstoši atrodas. Mums diemžēl neizdevās ar šiem bērniem aprunāties, jo viņi bija kaut kur pazuduši. Tālāk mēs šo informāciju nodevām policijai, tad tālāk kādu komentāru policija var sniegt," sacīja Rācene.

"To, ka viņi tur bija, mēs zinām", sacīja Rācene, pieļaujot iespēju, ka vismaz šis viens puisis kopienā atrodas joprojām: "Iespējams, bet to es nevaru precīzi pateikt, jo vakar mēs arī mēģinājām to vienu puisīti sagaidīt un satikt, bet neizdevās".

Jau vēstīts, ka VBTAI kopā ar Tiesībsarga biroju Bruknas "Kalna svētību kopienā" fiksējusi bērnu tiesību pārkāpumus, liecina VBTAI mājas lapā publiskotā informācija. Portālam "Delfi" iepriekš neizdevās sazināties ar Bruknas kopienas vadītāju priesteri Andreju Mediņu – viņš uz portāla "Delfi" žurnālistu telefona zvaniem ceturtdienas pēcpusdienā neatbildēja.

Valsts policijas (VP) un VBTAI pārstāvji ceturtdien apmeklēja arī Kalna svētību kopienas izveidoto Bārbeles Zēnu pamatskolu "Saknes un spārni".

Iestādes direktore Ilona Blūma apstiprināja, ka abu iestāžu darbinieki bija ieradušies iestādē, taču plašākus komentārus aicināja jautāt policijai un VBTAI.

Aģentūrai LETA Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) iepriekš apliecināja, ka Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni" ir akreditēta izglītības iestāde, kura īsteno akreditētu pamatizglītības pirmā posma programmu. IKVD no 2018.-2020.gadam sūdzības par minētās izglītības iestādes darbību nav saņemtas.

Tāpat jau vēstīts, ka Bruknas kopienā sākotnējā pārbaude veikta, reaģējot uz privātpersonas sniegtu informāciju par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem, tostarp fizisko un emocionālo vardarbību. 20. augustā VBTAI un Tiesībsarga birojs veica atkārtotu pārbaudi.

Sākotnējās pārbaudes laikā kopienas vadītājs nevarēja precīzi nosaukt kopienā esošo bērnu skaitu, kā arī izvairījās sniegt informāciju par bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un uzrādīt dokumentus, kas pamatotu, kādēļ bērni nodoti viņa aprūpē.

Tika konstatēts, ka nepilngadīgie, kas uzturas Bruknas muižā, tiek nodarbināti lauku darbos nesamērīgi ilgi, bet gadījumā, ja bērns nav izpildījis noteikto dienas normu, darbs turpinās arī nakts stundās. Pārkāpumu gadījumā viens no soda veidiem ir pārtikas devu ierobežošana - bērni spiesti pārtikt no maizes un ūdens.

Ņemot vērā, ka nepilngadīgajiem nav iespēju saņemt medicīnisko palīdzību, ja tā ir nepieciešama, VBTAI arī saņemta informācija par gadījumiem, kad bērni, strādājot uz lauka karstumā, ilgo darba stundu un ūdens trūkuma dēļ ir jutušies fiziski slikti vai pat zaudējuši samaņu.

Saņemtas ziņas arī par vairākām fiziskas un emocionālas vardarbības epizodēm. Par papildu risku bērniem uzskatāms arī apstāklis, ka viņi kopienā ikdienā uzturas kopā ar pilngadīgām personām, kuras iepriekš sodītas par dažādiem noziegumiem, kā arī cilvēkiem ar dažādām atkarību problēmām.

Informācija par pārbaudē konstatēto atbilstoši kompetencei nodota tālākai izvērtēšanai VP, Pārtikas un veterinārajam dienestam un Valsts darba inspekcijai.

"Delfi" jau rakstīja, ka izskanējušie pārkāpumi ir satraucoši, taču Latvijas Romas Katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, kura pārraudzībā ir Bruknas kopiena, kurā VBTAI kopā ar tiesībsarga biroju fiksējusi bērnu tiesību pārkāpumus, nevar iedomāties, ka priesteris Andrejs Mediņš "tagad bez maizes un ūdens turēja bērnu un lika viņam strādāt visu dienu 12 stundas – tie taču ir koncentrācijas nometnes apstākļi".