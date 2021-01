Pašizolācija jāievēro, atgriežoties no visām SPKC saraksta Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi

Pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās Latvijā no visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Kopš pagājušās nedēļas saslimstība ar Covid-19 Islandē ir sarukusi līdz 25,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kā rezultātā, atgriežoties no tās, vairs nebūs jāievēro pašizolācija.

Pašizolācijas slieksnis Latvijā ir patlaban noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs ES un EEZ valstu vidū zemāks ir tikai Vatikānā un Islandē.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Portugāli, kurā ir visaugstākā saslimstība Eiropā. Pašizolācija arī jāievēro, atgriežoties no Andoras, Īrijas, Slovēnijas, Portugāles, Kipras, Zviedrijas, Monako, Slovākijas, Lihtenšteinas, Nīderlandes, Šveices, Dānijas, Spānijas, Maltas, Itālijas, Horvātijas, Luksemburgas, Polijas, Francijas, Vācijas, Austrijas, Rumānijas, Ungārijas, Beļģijas, Norvēģijas, Bulgārijas, Grieķijas un Somijas. Sabiedrības veselības apdraudējums šajās valstīs ir novērtēts kā ļoti nopietns.

Tikmēr straujš saslimstības sarukums novērots Lietuvā, kur vēl pagājušajā nedēļā šis rādītājs bija 716 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, bet patlaban - 598,4. Savukārt Latvijā, kur ir šis rādītājs ir otrais augstākais Baltijas valstu vidū, saslimstība patlaban ir 595,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Viszemākā saslimstība Baltijas valstu vidū patlaban ir Igaunijā, kur šis rādītājs ir 590,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Dienvidkorejas, Ruandas, Jaunzēlandes, Taizemes, Singapūras un Austrālijas. Savukārt pašizolācija jāievēro, atbraucot no Apvienotās Karalistes un arī Japānas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Iebraucot Latvijā no citām sarakstos neminētām pasaules valstīm, ir jāievēro pašizolācija.

Izmaiņas šajā sarakstā, stāsies spēkā sestdien, 30. janvārī.