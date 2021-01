Pašvaldībām ir būtiska loma Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanā, uzsver Kariņš

Pašvaldībām ir būtiska loma Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanā, trešdien, 27. janvārī, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domes sēdē uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kariņš atzinīgi vērtēja pašvaldību vadītāju vērtējumus un priekšlikumus vīrusa apkarošanai.

Ministru prezidents uzsvēra, ka Covid-19 izplatības mazināšanā svarīgākie jautājumi ir vakcinācijas process, ierobežojumu īstenošana un atbalsta sniegšana iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem. Kariņš informēja pašvaldību vadītājus, ka 28. janvārī valdības sēdē plānots diskutēt un lemt par pārstrādātā vakcinācijas plāna apstiprināšanu.

Ministru prezidents norādīja, ka, lai arī iezīmējas stabilizācija slimības izplatības rādītājos, tomēr joprojām pāragri runāt par ierobežojumu mīkstināšanu – šobrīd diskusijas varētu būt par ierobežojumu mainīšanu, lai padarītu tos vienkāršākus un vieglāk saprotamus, nemainot to būtību: maksimāli mazināt iedzīvotāju pulcēšanās iespējas.

Tāpat valdībā tiek regulāri pārskatīti atbalsta pasākumi ar mērķi padarīt tos plašāk pieejamus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Sēdē tika apspriesti arī jautājumi saistībā ar situāciju sociālās aprūpes centros, finansējumu no valsts un Eiropas Savienības fondiem pašvaldību pakalpojumu un funkciju īstenošanai.

Jau ziņots, ka Kariņš trešdien tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par Covid-19 izplatību, vakcinācijas plānu un ierobežojumu turpināšanu.

Premjers norādīja, ka optimistiskajā scenārijā ierobežojumi varētu tikt mazināti ne ātrāk kā februāra beigās vai marta sākumā, taču valdība lūkosies, kā esošos ierobežojumus padarīt saprotamākus. Kā vienu no aspektiem premjers minēja atvieglot tirdzniecības nosacījumus, no atļauto preču sarakstiem pārejot uz veikalu paveidu grupēšanu. Vienlaikus Kariņš norādīja, ka Latvija nevar atļauties to, ka cilvēki veikalu dēļ vairāk izmanto sabiedrisko transportu un drūzmējas veikalos.