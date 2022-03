Pēc skolēnu pavasara brīvdienām mainīs Covid-19 testēšanas kārtību

Veselības ministrija (VM) paredzējusi, ka no 14. marta skolēniem vairs nebūs reizi nedēļā jāveic polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) Covid-19 tests, otrdien Ministru kabineta sēdē norādīja veselības ministrs Daniels Pavļus (AP).

Pēc pavasara skolēnu brīvlaika audzēkņiem un skolu darbiniekiem pamata un vidējās izglītības pakāpē būs jāveic divi antigēna paštesti nedēļā.

Pavļuts valdības sēdē pauda, ka arī ambulatorajiem pacientiem, kuriem jāveic Covid-19 tests, būs jāveic profesionālais antigēna tests, ne PĶR tests.

Ministrs norādīja, ka atteikšanās no PĶR testiem nozīmē, ka testēšana valstij izmaksās mazāk, savukārt testa rezultāti būs pieejami ātrāk.

Pavasara brīvdienas no 1. līdz 11. klasei paredzētas no 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam.

Jau vēstīts, ka otrdien konstatēti 7542 jauni inficēšanās gadījumi un saņemti ziņojumi par 15 mirušajiem.

Tāpat jau vēstīs, ka aizvadītajā nedēļā, no 28. februāra līdz 6. martam, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā samazinājās par 18,2%.

Tāpat ziņots, ka no 1. marta Latvijā vairs nav spēkā Covid-19 izplatības mazināšanai un veselības aprūpes sistēmas novēršanai izsludinātā ārkārtējā situācija, kā arī pakāpeniski tiek mazināti tās laikā noteiktie ierobežojumi.