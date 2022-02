Uzziņa: Beidzas ārkārtējā situācija – kādi ierobežojumi ir spēkā

Ministru kabinets lēmis, ka no otrdienas, 1. marta, kad beidzas Covid-19 dēļ valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, pakāpeniski tiks atviegloti vīrusa izplatības dēļ noteiktie ierobežojumi. Portāls "Delfi" apkopoja, kādas prasības tagad ir spēkā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atver slēgtās nozares

Pēc Veselības ministrijas un Ekonomikas ministrijas sagatavotās informācijas, no otrdienas tiek atvērtas līdz šim slēgtās nozares. Tas nozīmē, ka atkal būs atļauti izklaides pasākumi iekštelpās, azartspēles, naktsklubi un atrakcijas.

Pakalpojumu sniegšana šajās vietās tiks organizēta epidemioloģiski drošajā jeb "zaļajā" vidē, vienlaikus ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Atceļ darbalaika ierobežojumu

Kopumā arī tiek atcelti darbalaika ierobežojumi jebkādu pakalpojumu sniegšanai, kā arī prasība izstrādāt dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu, taču saglabāta tiks prasība norīkot personu, kas atbildīga par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.

Pasākumos palielina cilvēku skaitu

Prasības tiek mazinātas arī organizētiem pasākumiem. Jau iepriekš, 24. februārī, pieņemtie atvieglojumi, kas ļauj līdz 3000 personām piedalīties miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmēs ārā, piemēram, sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat pagājušās nedēļas valdības lēmums ļauj valsts un pašvaldību institūcijām rīkot publiskus pasākumus ārā epidemioloģiski nedrošā vidē līdz 3000 personām.

No otrdienas šīs prasības tiek atvieglotas vēl vairāk, ļaujot jebkādiem organizētiem pasākumiem pulcēt līdz 3000 cilvēku, nereģistrēt apmeklētājus un neveidot personalizētas sēdvietas. Līdz ar to tiek atļauti arī stāvpasākumi.

Arī amatieru aktivitātēs, sportā un izglītībā tiek palielināts pieļaujamo dalībnieku skaits – no 20-30 personām līdz maksimums 3000.

Privātajos pasākumos turpmāk varēs pulcēties līdz 50 cilvēkiem, savukārt kāzās, bērēs vai kristībās – līdz 250 cilvēkiem.

Veikalos – bez sertifikāta

No 1. marta arī tiek atceltas Covid-19 sertifikātu pārbaudes veikalos, kas savu darbību organizēja "zaļajā" režīmā.

Taču tirdzniecībā tiek saglabāta prasība vienam apmeklētājam nodrošināt 15 kvadrātmetrus no tirdzniecībai atvēlētās platības, kā arī prasība tirdzniecības vietā nodrošināt tādu iepirkšanās līdzekļu, tajā skaitā grozu, ratu vai iepirkšanās somu, daudzumu, kas nepārsniedz maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tajā.

Savukārt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana martā vēl būs jāorganizē epidemioloģiski drošā jeb "zaļajā" vidē, taču atcelts ir cilvēku skaita ierobežojums pie galdiņiem.

Vienlaikus pakalpojuma sniedzējiem tiek saglabāta iespēja izvēlēties un pakalpojumu sniegt epidemioloģiski drošā režīmā. Tas gan neattiecas uz pakalpojumiem, kas ir būtiski cilvēku tiesību un sabiedrības drošības nodrošināšanai, piemēram, pasta pakalpojumi, sabiedriskā transporta pakalpojumi un finanšu pakalpojumi, kuriem jābūt pieejamiem ikvienam.

Sertifikāti būs nepieciešami publiskos pasākumos, piemēram, sporta vai kultūras jomās, diskotēkās, naktsklubos, atrakcijās, sporta un amatieru aktivitātēs, ēdināšanā, piemēram, kafejnīcās un restorānos, kā arī individuālo pakalpojumu gadījumā, kur nelieto maskas vai FFP2 respiratorus bez vārsta.

Maskas obligātas

Atcelta arī tiek līdz šim noteiktā divu metru distances prasība starp apmeklētājiem izstādēs un pakalpojumu saņemšanas vietās. Turpmāk distances ievērošana pastāvēs kā rekomendācija, tāpat kā attālinātā darba režīms un telpu vēdināšana.

Aizvien tiek saglabāta prasība lietot medicīniskās maskas vai vismaz FFP2 respiratoru iekštelpās.

Savukārt āra un mazumtirdzniecības pakalpojumiem, kā arī baznīcu un reliģiskajos pasākumos no 1. marta tiek atcelta prasība pēc vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāta.

Ceļošana bez "Covidpass"

No 1. marta vairs nebūs spēkā sabiedriskā transporta ietilpības ierobežojumi, kā arī tiek atcelti braukšanas maksas atlaižu ierobežojumi pašvaldību sabiedriskā transporta maršrutos pilngadīgām personām bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Vienlaikus sabiedriskajā transportā, taksometros un pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili aizvien spēkā paliek līdz šim noteiktā prasība obligāti izmantot FFP2 respiratoru bez vārsta vai medicīniskās sejas masku.

No otrdienas personām ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu bez "Covidpass" aizpildīšanas pienākuma būs atļauta nebūtiska ieceļošana no visām valstīm. Vienlaikus jau no 16. februāra ieceļojušajām personām nav jāievēro pašizolācijas prasība.

Tāpat kā līdz šim, autoostas, kas nodrošina biļešu tirdzniecību, un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes dzelzceļa maršrutiem, nodrošinās pakalpojumus bez sertifikātiem. Obligāta prasība autoostās un dzelzceļa stacijās ir respiratoru vai medicīnisko masku lietošana.

Darbam nevajag Covid-19 sertifikātu

No 1. marta vairs nav nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, lai darbinieks varētu veikt darbu. Taču dažās nozarēs, kur darbs ir saistīts ar ciešu kontaktu ar cilvēkiem, kura rezultātā iespējami nopietni Covid-19 uzliesmojumi, kā arī ņemot vērā to, ka šie darbinieki nodrošina sabiedrībai būtiskus pakalpojumus, kuru nepārtrauktība ir nozīmīga, prasība par sertifikāta nepieciešamību būs obligāta vēl mēnesi.

Jau vēstīts, ka valdība lēmusi no 1. marta pakāpeniski mīkstināt Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus.