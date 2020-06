Pedagogiem solītais algas pieaugums septembrī būs; valdība atradusi līdzekļus

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi no 1. septembra saņems plānoto un jau 2018. gadā Ministru kabineta rīkojumā ierakstīto zemākās mēneša darba algas likmes pieaugumu no 750 līdz 790 eiro mēnesī, kam šī gada budžetā drošs finansējums nebija paredzēts. Tagad valdošās koalīcijas partijas pirmdien sadarbības sanāksmē panākušas skaidru vienošanos, un sagaidāms, ka Ministru kabinets attiecīgu lēmumu varētu pieņemt jau otrdien, 9. jūnijā.

Reklāma Reklāma

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc sanāksmes žurnālistiem pastāstīja, ka ir panākta skaidra vienošanās, ka "atbalstīsim pedagogu algu pieaugumu no septembra". Jautājumu valdība izskatīs, tiklīdz būs saskaņoti visi dokumenti. "Politiska vienošanās ir, un skaidrību mēs valdībā ieviesīsim pēc iespējas drīz," teica Kariņš.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) paskaidroja, ka kopējā summa šī gada budžetā, kas nepieciešama vidējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogu algas pieaugumam no 1. septembra ir 8 598 000 eiro, bet 2021. gadā tam jau būs nepieciešams lielāks finansējums. Ministre atzina, ka diemžēl nav panākta vienošanās par algas pieaugumu augstākās izglītības pedagogiem, lai gan tam nepieciešamā summa no 1. septembra ir 384 tūkstoši eiro.

"Pateicoties vairākām likumsakarībām, šajā brīdī pedagogu atalgojuma kāpinājums ir panākts vispārējās izglītības pedagogiem, bet nav panākta vienošanās attiecināt to arī uz augstākās izglītības sektoru. Piebildīšu, ka sarunas turpināsies arī budžeta sarunās, un JKP uzturēs prasību, ka IZM šī gada budžeta pārskatā ir atradusi finansējumu, kas varētu tikt attiecināts arī uz šo pozīciju," teica Šuplinska.

Ministre cer, ka lēmums par algas pieaugumu jau būs otrdien valdības darba kārtībā, jo ir jau saskaņošanā ar Finanšu ministriju. Patlaban gan viņa vēl nevarēja atbildēt, no kādām konkrētām pozīcijām līdzekļi tiks pārdalīti.

Saeimas deputāte Ilze Indriksone (NA) pauda viedokli, ka gadu no gada meklēt finansējumu pedagogu algu pieaugumam uz septembri nav pareizais veids, tāpēc noteikti vajadzētu kopīgi visiem rast risinājumu, lai tas būtu zināms, jau budžetu veidojot.

Tam pievienojās arī Šuplinska, sakot, ka konceptuāli šīs lietas ir jāsagatavo budžeta skatīšanas procesā, un pauda cerību, ka "šī gada budžeta sarunās mēs atcerēsimies, ka pedagogu atalgojuma grafikā ir paredzētas divas pedagogu amata kopas – gan vispārējās un profesionālās izglītības, gan augstākās izglītības pedagogi".

Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) piekrita NA un JKP pārstāvju teiktajam, ka šim jābūt pēdējam gadam, kad pedagogu atalgojuma pieaugumam, kas paredzēts septembrī, nauda tiek atrasta tikai jūnijā. "Tas nav labs stils, bet diemžēl tāda ir daudzu gadu prakse. Diskusija par nākamā gada budžeta veidošanu liecina, ka var atrast modeli, lai turpmāk tā nebūtu," atzina Pūce.

Jau iepriekš aģentūra LETA ziņoja, ka no noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas ir iegūts pietiekami daudz naudas, lai no septembra celtu pedagogu algas. Tas izrietēja no Finanšu ministrijas pārstāves Jolantas Plūmes sacītā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 4. jūnijā.

"Redzam, ka ir pārpildījusies šī pozīcija. Valsts budžeta likumā paredzēts, ka, ja šī pozīcija pārpildīsies, tad nauda pārdalāma pedagogu algām," teica Plūme.