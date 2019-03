Pedagogus no piketa un streika neatturēs arī solījums minimālo algu celt nedaudz vēlāk

Valdības iespējamais solījums pedagogu minimālo mēnešalgu celt nevis šī gada 1.septembrī, bet 2020.gada 1.janvārī izglītības nozarē strādājošos no piketa un streika neatturēs, pauda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Par to, ka minimālo algu par likmi pedagogiem, iespējams, varētu celt nākamā gada janvārī, iepriekš LIZDA ārkārtas padomes sēdē norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Tas arodbiedrību neapmierina, jo iepriekš panākta vienošanās par to, ka minimālā alga par likmi no 710 eiro līdz 750 eiro augs jau no šī gada 1. septembra.

"Mēs pastāvēsim uz to, ka politiķiem ir jāpilda likumos noteiktais, kā arī jāpilda pašiem savi solījumi," teica Vanaga.

Viņa akcentēja, ka likmes celšana četrus mēnešus vēlāk nebūs kompromiss, uz ko būs gatava arodbiedrība. Ja šodien valdībā, izskatot 2019. gada budžetu, netiks pieņemts lēmums par minimālā pedagogu atalgojuma celšanu no šī gada septembra, tad jau rīt Vanaga iesniegs pieteikumu par protesta akcijas organizēšanu 20. martā.

Ja pikets nedos rezultātu, proti, netiks rasti līdzekļi likmes celšanai jau septembrī, notiks streiks. Vanaga piebilda: "Ja pedagogi būs novesti līdz streikam, tad varētu tikt prasīta arī grafika pārskatīšana". Tas nozīmē, ka pedagogi varētu pieprasīt grafiku pildīt straujāk.

Vanagai tāpat nav skaidrs, kāpēc līdz šim nav ticis diskutēts par publiski izskanējušajiem potenciālajiem līdzekļu avotiem pedagogu atalgojuma celšanai - naudai, kas atgūta no cīņas ar ēnu ekonomiku, un līdzekļiem no cietuma būvniecības Liepājā.

Kā ziņots, ja līdz marta sākumam 2019. gada budžetā nebūs rasti līdzekļi, lai pildītu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, tad aprīlī pedagogi pulcēsies protesta akcijā, bet ja tas nelīdzēs, tad notiks streiks.

Pēc LIZDA ārkārtas padomes slēgtās daļas sēdes arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga norādīja, ka padomes locekļi bija vienoti pārliecībā par to, ka ir jāpastāv par savām tiesībām un normatīvajos aktos noteiktā pildīšanu, cenšoties panākt iepriekš valdībā apstiprinātā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi.

Jau vēstīts, ka pedagogu atalgojuma pieaugumu plānots risināt 2020. gada budžetā, izriet no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) iepriekš sacītā žurnālistiem. Saistībā ar agrāk Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, kas attiecas uz "vēl lielākiem algas paaugstinājumiem pedagogiem",- šis process attieksies uz 2020.gada budžetu, "kad sāksim veidot savu politiku, nevis tehniski pieņemt budžetu", skaidroja Kariņš.