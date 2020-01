Pieaug reģionālo autobusu un vilcienu biļešu cenas

Sākot ar trešdienu, 15. janvāri, pieaug reģionālo maršrutu biļetes cenas – autobusos par 10 centiem, bet vilcienos atkarībā no reģiona par 10 vai 20 centiem, portālu "Delfi" informēja Autotransporta direkcijā.

Braucieniem vilcienos gan tiks palielināts atlaižu klāsts, tajā skaitā kļūs lētākas internetā iegādātās biļetes.

Elektroniski pārdotajām viena brauciena biļetēm, kas maksā vismaz 2,10 eiro, tiks piemērota 10 procentu atlaide. Savukārt e-biļetēm, kas maksā mazāk par 2,10 eiro, atlaide saglabāsies piecu procentu apmērā.

Gan starppilsētu, gan vietējās nozīmes maršrutos maksa par braucienu autobusā no trešdienas pieaug par 10 centiem, savukārt vilciena biļetes cena A un B zonas robežā palielinās par 10 centiem. Braucot tālākos posmos, cena pieaug par 20 centiem.

Pasažieriem arī turpmāk būs iespēja iegādāties abonementa biļeti, maksājot par braucienu lētāk – braucienam autobusos tā nodrošina atlaidi 10, 15 vai 20% apmērā, bet vilcienā atlaidi var saņemt līdz pat 46%.

Iedzīvotāji, kuri abonementa biļeti būs iegādājušies pirms 15. janvāra, varēs to izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

"Salīdzinot biļetes cenas Baltijas valstīs, redzam, ka Latvijā brauciens gan vilcienos, gan autobusos pēdējo gadu laikā ir bijis vislētākais. Piemēram, biļetes cena autobusa maršrutā Rīga–Cēsis būs 4,25 eiro, toties Igaunijā par līdzīgu attālumu cena ir no 5 līdz 5,62 eiro, bet Lietuvā – vidēji 8 eiro. Līdzīgi ir arī ar vilciena biļetēm. Braucot no Rīgas uz Daugavpili, biļetes cena ir 7,25 eiro, bet Igaunijā par līdzīgu maršrutu jāmaksā no 9,95 līdz 11,48 eiro un Lietuvā – no 11,60 līdz 19 eiro," sacīja direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Direkcija arī norādīja, ka pēdējo gadu laikā ir palielinājušās izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, pieaudzis atalgojums autobusa vadītājiem, palielinājušās transportlīdzekļu uzturēšanas un apkopes izmaksas, kā arī izmaksas par degvielu.