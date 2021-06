Pieci deputāti vērsušies Ētikas komisijā par Gobzema aicinājumiem valkāt dzelteno zvaigzni

Pieci Saeimas deputāti vērsušies Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, lūdzot tai vērtēt pie frakcijām nepiederošā deputāta Alda Gobzema izteikumus sociālajā tīklā "Facebook", kuros politiķis saviem sekotājiem, kuri iebilst pret vakcināciju pret Covid-19, rosina valkāt dzeltenu zvaigzni pie apģērba, velkot paralēles ar nacistiskā režīma darīto, kad šādas zvaigznes bija jāvalkā ebrejiem un citiem, kurus nacistiskais režīms atzina par "nevēlamiem", noskaidroja portāls "Delfi".

Iesniegumu komisijai parakstījusi Krista Baumane (AP), Arvils Ašeradens (JV), Juris Jurašs (JKP), Uldis Augulis (ZZS) un Inese Voika (AP).

Savos ierakstos "Facebook" un arī "Twitter" deputāts Gobzems aicinājis dzelteno zvaigzni valkāt kā "brīvības zīmi", tostarp vairākkārt uzsvēris, ka "nav netīrs".

Iesniedzēju ieskatā, ar šādiem ierakstiem pārkāptas vairākas Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas, tostarp tas, ka deputāti publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Tāpat iesniedzēji uzskata, ka pārkāpta norma, kurā noteikts, ka deputāts nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko varētu uztvert kā aicinājumu uz pretlikumību darbību. Iesniegumā minēta arī norma, kas paredz, ka deputāts izvairās no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē.

Iesniegumā norādīts, ka Gobzema izteikumi aizvaino sešu miljonu ebreju, kuri gāja bojā genocīdā, piemiņu, kura arī veicinājusi sabiedrības šķelšanos.

Gobzema aicinājums vilkt dzeltenās zvaigznes sekoja vien neilgi pēc tam, kad Krievijā aktieris Jegors Berojevs ieradās uz balvu pasniegšanas ceremoniju ar tādu zvaigzni pie sava uzvalka. Deputāts arī pārpublicēja bildi no šī pasākuma.

Savukārt jau 27. maija Saeimas sēdē Gobzems atsevišķu prioritāšu piešķiršanu pret Covid-19 vakcinētām personām salīdzināja ar nacistiskās Vācijas laikā darīto.

"Jūs teiksiet, ka tas ir absurds saukt šo piemēru, bet kādreiz tā tas arī viss sākās, kādreiz ebrejiem aizliedza sēdēt uz soliņa parkā tikai tāpēc, ka viņi bija ebreji. Tas tāpat kā tagad personām, kuras negrib vakcinēties un kuras nevienu neapdraud. Es, vesels cilvēks, nevaru apdraudēt nevienu citu," no tribīnes sacīja politiķis.

Vēlākā retorikā Gobems sekotājiem aicinājis vilkt zaļu zvaigzni vai baltu ausekli, šādi reaģējot uz publisko kritiku.

Nosodījumu par politiķa rīcību paudusi arī Latvijas Ebreju savienība.