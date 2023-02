Pieci no 13 Rēzeknes domniekiem prasa Bartaševiča demisiju

Pieci no 13 Rēzeknes domes deputātiem parakstījuši iesnieguma Rēzeknes valstspilsētas domē, kurā lūgts no amata atbrīvot no partijas "Saskaņa" izslēgto Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču, liecina portāla "Delfi" rīcībā nonākušais deputātu iesniegums.

Šajā iesniegumā norādīts, ka, deputātu ieskatā, nav pieņemama Bartaševiča loma "sabiedrības šķelšanā".

"Domes priekšsēdētājs atļaujas dalīt cilvēkus pēc tautības, acīmredzami, kavē integrācijas procesus, kas īpaši pašreizējos pašreizējos apstākļos rada drošības apdraudējumu," lasāms iesniegumā.

Tāpat iesniegumā Bartaševičam pārmests, ka viņš izvairījies paust skaidru nostāju jautājumā par Krievijas nelikumīgo un nežēlīgo iebrukumu Ukrainā.

Deputāti arī uzskata, ka Rēzeknes mērs izmanto domes resursus, lai celtu savu personīgu reputāciju.

Iesniegumu parakstījuši opozīcijas deputāti – Ināra Groce (LZP), Jāzeps Korsaks (NA), Voldemārs Platacis (K), Juris Guntis Vjakse (LZP) un Jānis Zeltiņš (Progresīvie).

"Delfi" piektdienas vakarā ar Bartaševiču sazināties neizdevās – uz telefona zvaniem viņš neatbildēja.

Kā ziņots, "Saskaņas" valde lēmumu izslēgt Bartaševiču pieņēma 6. februārī, pārmetot viņam partijas diskreditāciju un statūtu pārkāpumus.

Partijas līderis Nils Ušakovs sacīja, ka Bartaševiča komunikācijas stils, nesaprotamā rīcība un nevēlēšanās piedalīties partijas kongresā liecina par mēģinājumiem kaitēt partijai, kas politiskajam spēkam nav pieņemams. Lēmums par Bartaševiča izslēgšanu partijas valdē pieņemts vienbalsīgi.

Kopā ar Bartaševiču "Saskaņu" pameta vairāk nekā 100 tās biedru.