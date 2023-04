Uzņēmējs un "Apvienotā saraksta" (AS) premjera amata kandidāts pēdējās Saeimas vēlēšanās Uldis Pīlēns pēc Lieldienām sola atklāt, vai kandidēs uz Valsts prezidenta amatu, vēsta "Latvijas Avīze".

Pīlēns politikas kuluāros jau ilgstoši tiek apspriests kā viens no galvenajiem kandidātiem uz Valsts prezidenta amatu, taču AS līdz šim nav publiski atklājusi, vai viņu pieteiks amatam, vienlaikus uzsverot, ka tai būšot savs kandidāts, kas nebūs tagadējais Valsts prezidents Egils Levits.

Saeimas priekšsēdētājs un viens no AS līderiem Edvards Smiltēns laikrakstam apstiprinājis, ka AS ir piedāvājis savam premjera kandidātam Pīlēnam piedalīties Valsts prezidenta vēlēšanās, taču viņš vēl neesot devis atbildi. Pīlēns arī neesot vienīgais uzrunātais.

Savukārt Pīlēns sacījis, ka plāno ar paziņojumu nākt klajā pēc Lieldienām, neatklājot, vai tas būs saistīts ar piekrišanu startēt Valsts prezidenta vēlēšanās vai, gluži pretēji, atteikšanos par labu kādam citam. Plašākus komentārus Pīlēns nav vēlējies sniegt, neatbildot arī uz jautājumu, vai ir kādi nosacījumi, kas var ietekmēt viņa izvēli.

Pīlēns gan aicinājis nesaistīt Valsts prezidenta vēlēšanas ar valdības stabilitāti, no kā, "Latvijas Avīzes" skatījumā, izriet, ka nākamo prezidentu var ievēlēt arī ar opozīcijas balsīm un tas var arī nebūt cilvēks, par kuru vienojas koalīcija.

Nesen "Latvija pirmajā vietā" konferencē tās līderis Ainārs Šlesers paziņoja, ka partija Valsts prezidenta vēlēšanās varētu atbalstīt Pīlēnu, jo saskata iespējas, lai pēc tam kristu Krišjāņa Kariņa (JV) valdība.

Nacionālā apvienība (NA), kura iepriekšējās prezidenta vēlēšanās amatam virzīja Levitu, ar viņu plāno tikties aprīļa otrajā pusē domes sēdē, pēc kuras kļūšot skaidrāki NA un, iespējams, arī Levita plāni. Pašlaik balsu Levita pārvēlēšanai uz otro termiņu Saeimā pietrūkst.

Kandidātus Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas prezidijā varēs pieteikt no 9. maija līdz 13. maijam.