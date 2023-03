'Pīpēšu uz ielas' – pēc emocionālām debatēm Saeimā likvidēs smēķētavu

Saeimas vairākums ceturtdien, 23. martā, lēma liegt smēķēt parlamenta namā, būtībā lejot par Saeimas smēķētavas likvidāciju.

Deputāti ceturtdien skatīja grozījumus Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, ar kuriem paredzēts aizliegt ne tikai aromatizētas e-cigaretes, bet arī plānots ieviest dažādus citus smēķēšanas ierobežojumus.

Deputāti atbalstīja veselības ministres Līgas Meņģelsones priekšlikumu aizliegt smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās, kā arī atbalstu guva opozīcijas deputāta Armanda Krauzes (ZZS) priekšlikums aizliegt smēķēt Saeimas un Ministru kabineta ēkās.

Krauze Saeimai jārāda priekšzīme

Pirms balsojuma vairāki deputāti pauda gan atbalstu smēķēšanas liegumam Saeimā, gan arī mudināja saglabāt šo iespēju.

Krauze šo priekšlikumu pamatoja ar nepieciešamību deputātiem rādīt priekšzīmi sabiedrībai. "Šķiet dīvaini, ka Saeimas ēkās ir smēķētavas, kuras ir speciāli aprīkotas ar jaudīgiem kondicionieriem, gaisa ventilēšanas iekārtām, tas viss tiek apmaksāts no nodokļu maksātāju naudas. Tur dodas mūsu kolēģi, kuri bojā savu veselību un nodokļu maksātāji par to maksā," secināja Krauze.

Deputāts Ingmārs Līdaka (AS) sacīja, ka viņš smēķē un ar "šo slimību" sirgst vairāk nekā 40 gadus. Vienlaikus deputāts atbalsta smēķēšanas ierobežojumus, tomēr, viņaprāt, Saeimā būtu saglabājama smēķētava. Pretējā gadījumā smēķējošie deputāti pīpēs tur pat uz ielas.

Atsevišķi deputāti, kuri arī iestājās par smēķēšanas aizliegumiem, tomēr mudināja liegumu smēķēt Saeimā neparedzēt šajā likumā, bet gan citos normatīvajos aktos, piemēram, Saeimas kārtības rullī.

Par liegumu smēķēt Saeimā deputātiem nācās balsot divas reizes, jo pirmajā balsojumā šo priekšlikumu atbalstīja 43 deputāti, pret to iestājās 24, bet balsojumā atturējās 19 deputāti. Otrajā balsojumā šo priekšlikumu atbalstīja 48 deputāti, "pret" bija 24, bet balsojumā atturējās 15 deputāti.

Saeimai grozījumi likumā vēl jāskata trešajā lasījumā.

Būs liegts smēķēt arī citviet

Likuma grozījumi paredz liegumu smēķēt bērna un grūtnieces klātbūtnē; izglītības iestāžu, to dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un teritorijās; ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, kā arī šo iestāžu teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Tāpat liegums smēķēt ir tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības; sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs un uz peroniem; daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās; uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem, lodžijām un terasēm, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst.

Liegums smēķēt attiecas arī uz darbavietām darba un koplietošanas telpām, izņemot telpu, kas speciāli ierādīta smēķēšanai. Aizliegts smēķēt publiskās ēkās, būvēs un publiskās telpās; sabiedrisko transportlīdzekļu, taksometru un tādu kuģu, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, salonos, kabīnēs un kajītēs.

Liegs smēķēt arī valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļos; sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai; bērnu atpūtas un rotaļu laukumos; parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Aizliegt smēķēt kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras jeb āra kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai; jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.