Pirmais VAD iesaukums varētu notikt nākamā gada jūlijā, pauž AM

Ņemot vērā to, ka lemšana par Valsts aizsardzības dienesta (VAD) likumprojektu tiek atlikta, pirmais iesaukums varētu notiks vien nākamā gada jūlijā, nevis janvārī, kā bija paredzēts iepriekš, intervijā Latvijas Radio teica Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.

"Viss būs atkarīgs no likumprojekta tālākās virzības. Ja mēs to varam jaunajā Saeimā izskatīt mēneša laikā vai divu mēnešu laikā, tas būtu viens. Bet, ja tas notiek līdz Jaunajam gadam, tad tas, visdrīzāk, nozīmētu to, ka pirmais iesaukums būtu nevis nākamā gada janvārī, bet gan jūlijā," teica Garisons.

Tas, kad tieši notiks pirmais iesaukums, atkarīgs no tā, cik ātri Saeima pieņems likumprojektu.

Vēstīts, ka Valsts aizsardzības dienesta (VAD) likumprojektu varētu turpināt skatīt nākamā, 14. Saeima, kuras pilnvaras sāksies 1. novembrī.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien nolēma lūgt parlamentam VAD likumprojektu un citus ar šo reformu saistītos likumu grozījumus izslēgt no parlamenta 20.oktobra sēdes, kurā to bija nolemts skatīt vēl pirms 14.Saeimas vēlēšanām.

Komisija šādu lēmumu pieņēma, arī pēc Aizsardzības ministrijas (AM) vadības pārstāvja paustā, ka, ņemot vērā iesniegtos ap 100 iesniegtos priekšlikumus, tajā skaitā, no Saeimas Juridiskā biroja, likumprojekta sagatavošanai vēl būtu nepieciešamas apmēram divas nedēļas.

Līdz ar to likumprojektu turpinātu skatīt 14. Saeima, atzīmēja komisijas vadītājs Juris Rancāns. 14. Saeimai būs jālemj par likumprojekta pārņemšanu skatīšanā.

Tāpat ziņots, kopā uz otro lasījumu VAD likumprojektā iesniegti ap 100 priekšlikumiem, no kuriem lielu skaitu iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs, kas iepriekš asi kritizēja sagatavotā likumprojekta kvalitāti.

Pirms pāris nedēļām iesniegto likumprojekta redakciju asi kritizēja Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere. Tāpat vairāku iesaistīto ministriju pārstāvji norādīja uz vairākiem nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai arī likumprojektu kopumā konceptuāli atbalsta. Arī atsevišķi deputāti norādīja uz trūkumiem likumprojektā.

Pašlaik Aizsardzības ministrija ir veikusi provizoriskus aprēķinus par VAD ieviešanas izmaksām. VAD līdz 2027. gadam plānots finansējumu nodrošināt, pakāpeniski palielinot aizsardzības nozares budžetu. Ministru kabinets arī ir konceptuāli atbalstījis aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 3% no iekšzemes kopprodukta līdz 2027. gadam, par ko būs jālemj nākamajai Saeimai.