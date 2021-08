Pirmdien novērsts 22 personu mēģinājums nelikumīgi šķērsot Latvijas – Baltkrievijas robežu

Pirmdien, 16. augustā, Valsts robežsardzes amatpersonas novērsušas 22 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas – Baltkrievijas valsts robežu, portālu "Delfi" informēja Valsts robežsardzē.

Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir aizturēti 417 cilvēki.

Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizvadītajā diennaktī aizturēti trīs cilvēki. Humānu apsvērumu dēļ šiem cilvēkiem netika liegta valsts robežas šķērsošana. Kopumā šogad aizturēti 356 valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoņi.

"Delfi" jau rakstīja, ka Saeima 12. augustā apstiprināja Ministru kabineta 10. augusta lēmumu, ar kuru no 11. augusta līdz 10. novembrim Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ir izsludinātā ārkārtējā situācija. Kopš 11. augusta vairākas bēgļu grupas nav ielaistas Latvijā.

Valsts robežsardze kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pēdējo dienu laikā uz Latvijas un Baltkrievijas robežas konstatējusi vairākkārtējus gadījumus, kad Baltkrievijas militarizēto vienību pavadībā pār Latvijas un Baltkrievijas robežu tiek mēģināts pārvirzīt migrantus no Tuvo Austrumu valstīm. To pierāda portāla "Sargs.lv" rīcībā nonākušie VRS safilmētie videomateriāli no abu valstu robežas, kas tika publiskoti pagājušajā nedēļā.