Pirmdien ugunsdzēsēji cīnījušies ar 44 kūlas ugunsgrēkiem

Aizvadītajā diennaktī kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests reģistrējis 44 kūlas ugunsgrēkus, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Platības ziņā lielākais kūlas ugunsgrēks pirmdien, 8. aprīlī, bija izcēlies Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, kur pērnā zāle dega astoņu hektāru platībā.

VUGD norāda, ka, visticamāk, tieši kūlas degšanas rezultātā Aknīstes novadā aizdegās arī šķūnis astoņu kvadrātmetru platībā, bet Tukuma novadā aizdegās šķūnis 72 kvadrātmetru platībā.

Gan VUGD, gan Valsts policija jau iepriekš vairākkārt iedzīvotājiem atgādinājusi, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kūlas dedzinātāji ir saucami pie atbildības.

Policija iedzīvotājiem atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kūlas dedzinātāji saucami pie atbildības. Par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 eiro līdz 700 eiro. Protokolu par kūlas dedzināšanu var izrakstīt gan Valsts policija, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa (LAPK) 51. panta 2. daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 eiro līdz 700 eiro. Juridiskām personām naudas sods ir daudz bargāks — no 700 eiro līdz 2900 eiro.

LAPK 179. pants nosaka, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 eiro līdz 280 eiro, bet juridiskajām personām — no 280 eiro līdz 1400 eiro. Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu VUGD noteiktajā termiņā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 eiro līdz 430 eiro, bet juridiskajām personām — no 1400 eiro līdz 4300 eiro.

Tāpat policija arī aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamiem likumpārkāpējiem saistībā ar kūlas dedzināšanu. Ja tiek manītas personas, kuras dedzina kūlu, par to jāinformē operatīvos dienestus.