Policija nedēļas nogalē liegs piekļuvi abiem padomju pieminekļiem Daugavpilī

Valsts policija pieņēmusi lēmumu liegt piekļūšanu abiem padomju pieminekļiem Daugavpilī, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ceturtdien, 27. oktobrī, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" papildu laidienā publicēta informācija par piekļūšanas liegumu pieminekļiem Daugavpilī, 18. novembra ielā un Slavas skvērā Tautas ielā un tiem piegulošajai teritorijai. Piekļuve pieminekļiem liegta svētdien, 30. oktobrī, un pirmdien, 31.oktobrī.

No svētdienas, 30. oktobra, pulksten 22 līdz pirmdienai, 31. oktobrim, pulksten 9 tiks pārtraukta personu iekļūšana 18. novembra ielā, Daugavpilī, kur atrodas piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem, un Slavas skvērā Tautas ielā, kur atrodas piemineklis padomju armijas karavīriem un tām piegulošajās teritorijās Daugavpilī no Jelgavas ielas līdz Grodņas ielai.

No svētdienas, 30. oktobra, pulksten 22 līdz pirmdienai, 31. oktobrim, pulksten 9 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Daugavpilī, Tautas ielā, no Grodņas ielas līdz Jelgavas ielai, un Grodņas ielā no 18.novembra ielas līdz Tautas ielai, kā arī Jelgavas ielā no Tautas ielas līdz 18. novembra ielai.

Abi pieminekļi iekļauti Ministru kabineta noteikumu "Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts" pielikumā ar kārtas numuru Nr. 59. un Nr. 60.

Objektu pastāvēšana ir raisījusi pretēju viedokļu sadursmi Latvijas iedzīvotāju vidū, jo atspoguļo atšķirīgo pagātnes izpratni jeb pretēju vēstures interpretāciju. Krievijas plašsaziņas līdzekļu ietekmē dzīvojošā Latvijas sabiedrības daļa tos uztver kā simbolu Padomju Savienības uzvarai Otrajā pasaules karā, savukārt vairākums Latvijas sabiedrības tos uztver kā padomju okupācijas simbolu, kas atgādina par padomju totalitārā režīma noziegumiem, teikts policijas lēmuma pamatojumā.

Kopš 9.maija, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību objektu teritorijā, Valsts policijas un Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas regulāri pārtrauca likumpārkāpumus, tostarp mēģinājumus pulcēties objektā un piedalīties nesankcionētos piketos, atrasties sabiedriskā vietā ar militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simboliku, policijas amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu.

Lēmums par teritorijas slēgšanu ir nepieciešams, lai sasniegtu tiesisku mērķi - ar ātru un efektīvu mehānismu tūlītēji novērst sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības apdraudējumu, kas rada vai ar lielu ticamību var radīt būtisku kaitējumu sabiedrības drošības interesēm, un nepieļaut iespējamas provokācijas un saasinājumus, kā arī maksimāli novērst likumpārkāpumus.

Kā jau ziņots, Latvijas Republikas Saeima 16.jūnijā pieņēma likumu "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā". Minēto objektu demontāžu pašvaldībām jāīsteno ne vēlāk kā līdz šī gada 15.novembrim.