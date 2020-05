Premjers: Covid-19 izsekošanas lietotnes ļaus palaist sabiedrību brīvībā

Mobilās lietotnes, kas tiek izstrādātas, lai izsekotu Covid-19 slimniekus un kontaktpersonas, ir veids, kā sabiedrību varēs palaist brīvībā, piektdien preses konferencē reģionālajiem medijiem pauda Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).



Komentējot iespēju sniegt plašāku informāciju par iespējamām inficēšanās vietām pašvaldībās, premjers pauda, ka jau pašlaik policija veic plašu karantīnā esošu un arī kontaktpersonu kontroli, ik dienu simtiem reižu. Arī sodi Latvijā par epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu ir diezgan bargi, viņš uzsvēra.

Pašlaik Latvijas uzņēmumi nodarbojas ar divu lietotņu izstrādi, kas varētu palīdzēt nodrošināt šo kontroli, tādējādi ietaupot arī policijas resursus, stāstīja Kariņš. Lietotnes varētu būt gatavas maija beigās vai jūnija sākumā.

"Tas ir veids, kā es saredzu, kā mēs varēsim Latvijā un Eiropā palaist sabiedrību brīvībā, jo mums katram kabatā ir līdzi nēsājamais aizsargs," komentēja Kariņš.

Viņš stāstīja, ka viena lietotne paredzēta karantīnā esošiem cilvēkiem, lai noskaidrotu, vai viņi atrodas dzīvesvietā. Savukārt otrā strādās pēc brīvprātības principa, un, izmantojot mobilos datus, ļaus noteikt saslimušo kontaktpersonas. Kariņš uzsvēra, ka tā nav cilvēku, bet slimības kontaktpersonu izsekošanas programma.

Pie līdzīga risinājuma strādā arī citviet Eiropā un arī Eiropas Komisijā, lai nodrošinātu spēju izsekot kontaktpersonas visā Eiropā, un, "dodoties ārpus Latvijas, jūs būtu pasargāts un informēts tikpat labi kā Latvijas teritorijā". Pašlaik gan nav zināms, kad šis risinājums taps.

Premjers preses konferencē arī uzsvēra, ka sociālā distancēšanās un roku mazgāšana arī turpmāk būs sabiedrības ikdiena. "Būs jādzīvo citādi. Nevis bailīgi, bet piesardzīgi," pauda Kariņš.

Jau ziņots, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumi plāno izstrādā mobilo lietotni Covid-19 kontaktpersonu noteikšanai atbilstoši epidemiologu prasībām.

Lietotne būs praktisks un drošs IKT risinājums, kas būtiski atbalstīs Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologus, ļaujot efektīvāk konstatēt slimnieku kontaktpersonas. Iedzīvotājiem lietotni būs nepieciešams instalēt viedierīcē, lai tā ar "Bluetooth" signāliem apmēram divu metru attālumā varētu sazināties ar citām ierīcēm, kurām ir šī lietotne.

Lietotnē notiks šifrēta datu apmaiņa, līdz ar to lietotnē kontaktpersonas uzrādīsies anonīmi. Savukārt, ja iedzīvotājs būs saslimis ar Covid-19 vīrusu, viņam tiks izsniegts speciāls kods, kas būs jāievada lietotnē. Līdz ar koda ievadi izpildīsies mehānisms, kas lokāli mēģinās saprast, vai šī ierīce bijusi kontaktā. Dati lietotnē uzglabāsies 14 dienas – pēc tam tie automātiski dzēsīsies. Lietotnes īpašnieks būs SPKC.

Lietotnes izstrādē no biznesa sektora piedalās LMT, "Mak IT", "TestDevLab", "Zippy Vision", "ITcentrs" un nevalstiskās organizācijas "TechHub Riga" līdzdibinātājs Andris Bērziņš. No akadēmiskā un valsts sekota atbalstu sniedz Valsts prezidents un Valsts prezidenta kanceleja, SPKC, Veselības ministrija, DVI, "NATO StratCom" un Latvijas Universitāte. Savukārt digitālās komunikācijas partneri ir "Nord DDB Riga", "Deep White", "Wrong" un "Mobilly".