Pret Kiršteinu ierosina deputātu ētikas pārkāpuma lietu

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 28. decembrī, lēma ierosināt deputātu ētikas pārkāpuma lietu pret parlamentārieti Aleksandru Kiršteinu (NA) par 15. decembrī Saeimas sēdē lietotiem vārdiem "žīds", "pederasts" un "nēģeris".

Deputāta ētikas pārkāpuma lietas ierosināšanu iniciēja partija "Progresīvie", ar iesniegumu vēršoties atbildīgajā Saeimas komisijā.

Iesniegumā partija citē Kiršteina pausto 15. decembra Saeimas sēdē: "Cīņa ar naida runu sākas ar valodas, tas ir, smadzeņu, domāšanas, pārinstalēšanu. Vairs nav nēģeru [..] Nav vairs pederastu. Latviešu valodas vārdnīcā ir vārds "pederasts". Divi vīrieši, kas nodarbojas ar homoseksuālismu, ir pederasti. Nu ir kaut kādi geji. Kas ir gejisms, neviens jums nevar pateikt. Nav žīdu. Lietuvā ir Židas centrs. Latvijā..."

Sēdes laikā Saeimas spīkers Edvards Smiltēns (AS) aizrādīja Kiršteinam, atgādinot par deputāta ētikas kodeksa 7. punktu, kas nosaka, ka "Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju."

Savukārt "Progresīvie" iesniegumā Saeimas komisijai uzsver, ka "Kiršteina runa ir aizskaroša, tā lieto apvainojošus un ar Saeimas cieņu nesavienojamus vārdus".

Partija iesniegumā uzsver, ka "deputātam ir jāievēro augsti uzvedības standarti, lai vairotu sabiedrības uzticību likumdevējam", taču Kiršteina publiski paustie izteicieni 15. decembra sēdē "nepārprotami satur naida runas pazīmēs, tostarp necilvēcīgu un izsmējīgu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām". Politiskais spēks arī brīdina, ka deputāta izteikumi var pamudināt naida demonstrēšanu pret noteiktām sabiedrības grupām.

"Progresīvie" aicina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju vērtēt Kiršteina rīcības atbilstību deputāta ētikas kodeksam.

Trešdien, 28. decembrī, komisijas vairākums lēma ierosināt deputāta ētikas pārkāpuma lietu pret Kiršteinu, bet tā tiks skatīta nākamā gada 11. janvārī, piedaloties "Progresīvo" pārstāvjiem un Kiršteinam.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka šā gada aprīlī Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija kā neētisku vērtēja mikroblogošanas vietnē "twitter" deputāta Aleksandra Kiršteina (NA) pausto toreizējā parlamentārieša Māra Mičerevska palīdzei Selmai Teodorai Levrencei brīdī, kad viņa pavēstīja par sava tēva nāvi.

Tolaik Saeimas komisija konstatēja, ka Kiršteins ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. punktu, tāpēc komisija lēma izteikt deputātam mutvārdu brīdinājumu, atzīmējot to komisijas sēdes protokolā.