Pret pērtiķu bakām Latvijā līdz šim sapotējušies 30 cilvēki

Vakcīnu pret pērtiķu bakām Latvijā līdz šim saņēmuši 30 cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Vakcinēties pret pērtiķu bakām Latvijā ir iespējams no augusta vidus, kad tika piegādātas 1400 vakcīnu devas.

Saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes (IVP) rekomendācijām ir vakcinējamas pērtiķu baku slimnieku kontaktpersonas, kuras nosūta uz vakcināciju ar e-nosūtījumu: SPKC epidemiologs, noskaidrojot kontaktpersonas pērtiķu baku gadījuma epidemioloģiskas izmeklēšanas laikā, vai saņemot informāciju par kontaktpersonu Eiropas Savienības Agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas (EWRS) ietvaros; ārsts, saņemot informāciju no pacienta par ciešu kontaktu ar pērtiķu baku slimnieku un izvērtējot inficēšanās risku, skaidro SPKC.

Tāpat vakcinēties var personas ar augstu inficēšanās risku, kas tiek nosūtītas uz vakcināciju ar e-nosūtījumu, kuru sagatavo ārsts, ja ir konstatēts augsts inficēšanās risks personai ar diagnosticētu HIV/AIDS vai seksuālās transmisijas infekciju (STI); ārstniecības personas un laboratorijas darbinieki, kuri veicot darba pienākumus nonāk ciešā kontaktā ar pērtiķu baku pacientu un/vai izmeklējamo pērtiķu baku pacienta materiālu. Šīs personas tiek nosūtītas uz vakcināciju ar ārstniecības iestādes rīkojumu.

Vakcinēties var arī personas, kuras ārsts ir identificējis kā personas ar augstu inficēšanās risku; personas ar augstu inficēšanās risku sadarbības projekta ar nevalstisko organizāciju "Mozaīka" ietvaros "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" vakcinācijas kabinetā.

Arī speciālisti, kas nav līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu (maksas speciālisti), var pacientu nosūtīt uz vakcināciju.

Riska grupas pacienti, kuri dzimuši līdz 1980. gadam, ir vakcinējami ar vienu vakcīnas devu, pārējiem jāsaņem divas devas ar vismaz 28 dienu intervālu, skaidroja SPKC.

Kā norādīja Nacionālajā veselības dienestā (NVD), pērtiķu baku vakcīnas Latvija ir saņēmusi kā ziedojumu Eiropas Komisijas vienotā iepirkuma rezultātā. Augustā tika saņemtas 1400 vakcīnu devas, kuras pieejamas riska grupu vakcinācijai.

Plānots, ka vēl tādā pašā veidā Latvija saņems 1400 vakcīnu devas 2023. gadā.

Pērtiķu bakas ir reta vīrusu izraisīta infekcijas slimība, kura visbiežāk sastopama Centrālāfrikas un Rietumāfrikas valstīs. Infekcijas rezervuārs dabā joprojām nav zināms, bet vīruss tika konstatēts dažiem grauzējiem un pērtiķiem, no kuriem inficējās arī cilvēki. Pērtiķu baku gadījumi cilvēkiem bija reģistrēti arī ārpus Āfrikas saistībā ar starptautiskiem ceļojumiem vai importētiem dzīvniekiem. Pērtiķu baku inkubācijas periods (laiks no inficēšanās līdz simptomiem) ir no piecām līdz 21 dienai, skaidroja SPKC.

Latvijā līdz šim reģistrēti seši pērtiķu baku inficēšanās gadījumi. SPKC, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidroja, ka visi apstiprināto pērtiķu baku gadījumu infekcijas avoti ir ārpus Latvijas, vietējā transmisija sabiedrībā nav konstatēta.

Visi seši gadījumi ir epidemioloģiski parvaldīti, kā arī SPKC organizēja standarta epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai novērstu infekcijas izplatīšanos, norādīja centrā.