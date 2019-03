Prokuratūra Lembergam lūdz piemērot astoņu gadu ieslodzījumu un apcietināt tiesas zālē

Prokuratūra ceturtdien tiesu debatēs lūdza tiesu smagos noziegumos apsūdzētajam Ventspils mēram Aivaram Lembergam ("Latvijai un Ventspilij") piemērot astoņus gadus ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, kā arī naudas sodu 150 minimālo mēnešalgu jeb 64 500 eiro apmērā, pastāstīja lietas prokurors Juris Juriss.

Prokurors Anrijam Lembergam prasa piemērot piecus gadus un sešus mēnešus brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, bet Ansim Sormulim - septiņus gadus brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju.

Prokurors Juriss portālam "Delfi" apstiprināja, ka valsts apsūdzības uzturētājs, izsverot prasītā soda bargumu, lūdz tiesu līdz ar sprieduma nolasīšanu apsūdzētajam Aivaram Lembergam piemērot procesuālo drošības līdzekli – apcietinājumu - , lai nodrošinātu sprieduma izpildi. Juriss paskaidroja, ka patlaban šāds lūgums izteikts tikai attiecībā uz Lembergu senioru, taču tiesa var paplašināt lūguma tvērumu un savos ieskatos piemērot šo drošības līdzekli arī citiem lietā apsūdzētajiem, ja redz tam nepieciešamību.

Prokurors skaidroja, ka nav pieļaujama situācija, ka, ja tiesa atzīst Lembergu par vainīgu viņam inkriminētajos noziegumos, viņš izvairās no soda izpildes, piemēram, pametot valsti. Juriss piebilda, ka diemžēl Latvijas tiesu praksē jau bijuši šādi precedenti, kad apsūdzētie bēg no valsts ar mērķi izvairīties no soda izpildes. Vaicāts par to, kāpēc Lembergam šādu drošības līdzekli nevar piemērot ātrāk, ja ir bažas par soda izpildi, Juriss paskaidroja, ka lietas iztiesāšanas laikā, kad apsūdzētais aktīvi piedalās arī aizstāvības debašu runas veidošanā, riska faktors ir ievērojami samazināts. Līdz ar to šajā procesuālajā stadijā apcietinājums nav nepieciešams.

Runājot par laiku, kad tiesa varētu tikt līdz sprieduma pasludināšanai, prokurors sacīja, ka saprot sabiedrības interesi, taču prognozēt konkrētu laiku ir sarežģīti. Vienlaikus viņš pauda, ka procesa virzītāja debašu runa ilgusi kopumā 83 tiesas sēdes un parasti lietās arī aizstāvības puse iekļaujas līdzīgā laika tvērumā kā prokurors.

Tikmēr Lembergs paziņojumā medijiem uzsver, ka "pildot Šveices blēža Rudolfa Meroni finansiāli koruptīvo pasūtījumu un tieslietu ministra Jāņa Bordāna politisko uzstādījumu, prokurors Juris Juriss & Co pieprasīja tiesai piespriest man astoņu gadu ieslodzījumu".

"Es būtu ļoti izbrīnīts, ja prokurors Juris Juriss būtu atteicies pildīt finansiāli ļoti izdevīgo un politiski motivēto darījumu. Aicinu visus – gan labvēļus, gan nelabvēļus sekot turpmākajam tiesas procesam, kurā būs iespēja dzirdēt ar likumiem pamatotus un uz faktiem balstītus pierādījumus par prokuroru angažētību un profesionālo trulumu. Prokuroru apsūdzība tiks pilnībā "iznīcināta", ja kāds to vēlēsies dzirdēt," turpina Lembergs.

Patlaban tiesas sēdē ir pārtraukums un pēc tā tiks turpinātas lietas debates, kurās tiks norādīti vēlamie sodi arī Lemberga dēlam Anrijam Lembergam un biznesa partnerim Ansim Sormulim.

Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lemberga dēls Anrijs un Sormulis.

Visi trīs apsūdzētie norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības.

Lietā aptuveni 200 sējumos apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008. gada otrajā pusē.

Rīgas apgabaltiesa šo lietu paplašinātā sastāvā no jauna sāka skatīt 2009. gada 20. augustā. Lietas sarežģītības dēļ tagad to izskata tiesneši Boriss Geimans, Irīna Jansone un Ligita Kuzmane, bet par rezerves tiesnesi noteikta Ārija Ždanova.