Tieši šobrīd pieminekļa Uzvaras parkā nojaukšanai būtu pats izdevīgākais laiks, jo Krievija ir iestigusi karā Ukrainā un tās dienestiem, kuru uzdevums būtu organizēt atbildes rīcību, patlaban ir krietni daudz citu problēmu. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, Latvijai jābūt gatavai, ka Krievija izmantos pret mūsu valsti visus diplomātiskos paņēmienus, kā arī jārēķinās ar kiberuzbrukumu, intensīvākas propagandas un fizisku sadursmju riskiem, tomēr plaši, organizēti masveida nemieri Latvijā neesot gaidāmi.

Tuvākā liecība par to, kas teorētiski var mūs sagaidīt, valstij sākot pārvietot padomju pieminekļus, ir Igaunijas galvaspilsētā Tallinā esošā “bronzas kareivja” pārvešana 2007. gadā. Piemineklis no memoriāla pilsētas centrā tika pārvietots uz militāru kapsētu ārpus centra, un līdz ar to tika ekshumēti un kapsētā pārapbedīti vairāki Sarkanās armijas karavīri. Protesta akcija pret šīm darbībām Tallinā pārauga vairākas dienas ilgās masu nekārtībās, kurās policija aizturēja simtiem cilvēku.

Bijusī laikraksta “Diena” žurnāliste, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore Gunta Sloga 2007. gada aprīlī vairākas dienas Tallinā sekoja līdzi “Bronzas nakts” notikumiem un uzsver, ka Latvijai, nojaucot pieminekli Uzvaras parkā, ir jābūt gatavai dažādiem notikumu attīstības scenārijiem. “Protams, mēs, no vienas puses, varam uzskatīt, ka Kremlis tagad ir aizņemts ar karu Ukrainā un tam nebūs laika, spēka par to interesēties. Bet, ja mēs skatāmies uz Igaunijas piemēru, tie tomēr bija organizēti nemieri. Daļa cilvēku tur nāca pēc savas gribas, bet nemierniekiem bija savs štābs, birojs “Ночной Дозор” (naktssardze - aut.piez.). Protams, tur nebija redzama tieša Kremļa saistība, bet nekārtības notika ļoti organizēti. Kas mums ir jāņem vērā šodien – tolaik, 2007. gadā, nebija tāda sociālo tīklu spēka. Mēs to redzējām tagad, 10. maijā, cik ātri varēja mobilizēt cilvēkus atnest ziedus. Tas ir viens aspekts, kas mums jāņem vērā,” norāda Sloga.

Viņasprāt, piemineklis Uzvaras parkā ir jānojauc pēc iespējas ātrāk, jo tas uzkurina sabiedrību: “Nav tā, ka tur ņemas tikai “Twitter” lietotāji. Tas ir krietni plašāk. Es to redzu pēc viena sava radinieka piemēra. Viņš ir ļoti mierīgs cilvēks, apolitisks, bet tagad paziņoja – ja man būtu sprāgstvielas, es aizietu to pieminekli uzspridzināt! Šobrīd visa sabiedrība ir ļoti nokaitēta, un, ja mēs esam nolēmuši no pieminekļa atbrīvoties, tas ir jādara, cik ātri vien var.