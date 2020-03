Raidījums: Covid-19 laupījis dzīvību arī kādam latvietim Londonā

Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 ir laupījusi dzīvību kādam latvietim, kurš jau ilgāku laiku dzīvojis šajā valstī, šovakar vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāmā".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Kā raidījumam atklājuši mirušā vīrieša ģimenes locekļi, vīrietis neesot zinājis savu veselības problēmu iemeslu, lai gan slimnīcas dokumentos par nāves iemeslu norādīts Covid-19.

Viņa ģimenes locekle sarunā raidījumu teica, ka vīrietis neesot nekur ceļojis, vienīgi devies iepirkties uz veikalu un kaut kur mājvietas apkārtnē, visticamāk, kādā veikalā arī inficējies ar Covid-19. Slimnīcā vīrietis ievietots pirmdien, 16. martā, lai gan saslimšanas simptomi viņam parādījušies jau agrāk – paaugstināta temperatūra un klepus ar asinīm, kad arī, sazvanot slimnīcu, viņš tajā ievietots.

Mirušā vīrieša radiniece norādīja, ka vīrietim bijušas veselības problēmas jau agrāk, bet Covid-19 tās saasināja vēl vairāk. Inficēšanās rezultātā cietušais nav spējis elpot pats saviem spēkiem un viņam uzlikta speciāla maska šim nolūkam. Tieši smago grūtību elpot dēļ viņš arī nomiris, stāstīja mirušā radiniece.

Viņa nevarēja pateikt, vai mirušais vīrietis ievēroja piesardzības pasākumus – to viņa nezināja, jo mirušais vīrietis nevienam neesot stāstījis par savām veselības problēmām. Arī, nonācis slimnīcā, viņš nevienam no tuvajiem cilvēkiem nepiezvanīja un nepastāstīja to. Ziņa saņemta vien no mediķiem dienā, kad viņš nomira.

Tuvinieki informēja, ka mirušais vīrietis tiks kremēts, un, kad būs iespējams, viņš tiks pārvests uz Latviju un šeit arī apglabāts.

Kā ziņots, ka Covid-19 pēdējās diennakts laikā Latvijā apstiprināta vēl 41 cilvēkam, tādējādi fiksēts līdz šim lielākais vienā diennaktī apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits. Kopumā ar Covid-19 saslimušo skaits valstī sasniedzis 180 cilvēkus. Covid-19 izraisīti nāves gadījumi Latvijā nav konstatēti.