Raidījums: Pūce varētu būt samelojis par vairāk nekā vienu stāvvietas atļauju

Bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, pašreizējais Saeimas deputāts Juris Pūce (AP) varētu būt melojis par vairāk nekā vienas stāvvietas atļaujas izmantošanu, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Pūce novembrī atkāpās no amata, kad atklājās ka viņš kā ministrs centies izmantot Rīgas domes deputātu privilēģiju Rīgā bez maksas turēt savu automašīnu. Taču neatbildēts palika jautājums, vai ministrs līdz tam bija saņēmis stāvēšanas atļauju no Rīgas pagaidu administrācijas. Pūce to noliedza, bet Rīgas domē pierādījumu nebija, jo reģistros atļaujas nebija fiksētas.

Taču pagājušajā nedēļā lietā atklājās jauni apstākļi. Rīgas satiksmes kontrolieri septembrī piefiksējuši automašīnu ar pagaidu administrācijas atļauju logā. Automašīnas īpašnieks ir tobrīd vēl ministra amatā esošais Pūce.

Pūce bija lūdzis automašīnas stāvvietas atļauju bijušajam partijas biedram, domniekam Mārim Mičerevskim. Iepriekš Pūce tāpat darīja ar deputāta Andra Bačkura (AP) atļauju, taču viņš privilēģiju bija zaudējis līdz ar Rīgas domes atlaišanu gada sākumā.

Pūce raidījumam atgādināja, ka bija atzinis savu pārkāpumu, izmantojot Rīgas domes deputāta Andra Bačkura atļauju, visu informāciju iesniedzot arī atbildīgai iestādei, kur ierosināts administratīvā pārkāpuma process par neatļauta dāvinājuma pieņemšanu.

Pēc skandāla Rīgas domes jaunā vadība pārbaudīja deputātiem un ierēdņiem piešķirto stāvēšanas atļauju izmantošanu. Atklājās, ka pazudušas divas no trim atļaujām, kas piešķirtas pagaidu administrācijai. Administrators Edvīns Balševics atzina, ka viņam bijusi stāvvietu atļauja, bet viņa vietnieki Artis Lapiņš un Aleksejs Remesovs teica, ka tās neesot ne pieprasījuši, ne saņēmuši.

Pretēji noteiktajai kārtībai pagaidu administrācijas birojs bija paņēmis Rīgas satiksmes abonēšanas kartes, nenorādot ne personas, ne mašīnas, kas tās izmanto. Tāpēc nebija iespējams pārliecināties, kam kartes izsniegtas un vai tās izmantotas likumīgi, tāpēc pašvaldības sāktā pārbaude nonāca strupceļā. Bija aizdomas, ka viena no pazudušajām kartēm varētu būt pie Pūces. To viņš pieminēja sarakstē ar Mičerevski, kurā prasīja izkārtot deputāta stāvvietas atļauju. Taču decembrī Pūce to noliedza.

Tomēr viena no nereģistrētajām un vēlāk pazudušajām kartēm bija piefiksēta. Raidījumam zināms, ka 8. un 9.septembrī Rīgas Satiksmes autostāvvietu kontrolieri izrakstījuši soda kvītis kādai automašīnai, kas stāvējusi uz Stabu ielas pie krustojuma ar Barona ielu. Sods vēlāk anulēts, jo auto esot bijusi Rīgas satiksmes atļauja.

Stāvvietu kontrolieris sarkano pēcapmaksas rēķinu izrakstījis, jo septembra pirmajās dienās Rīgas grāmatveži vēl nebija pārskaitījuši Rīgas satiksmei naudu par stāvvietu abonementu izmantošanu. Kad nauda ienāca, sodu anulēja.

Noteikumus pārkāpušās automašīnas reģistrācijas numurus bija JP 6666. Tāds numurs līdz decembra sākumam bija Pūcem piederošajai automašīnai "Toyota". Mašīna fiksētajos pārkāpumu brīžos stāvējusi pie viņa mājas.

Pūce gan raidījumam izvairījās atzīt, ka izmantojis atļauju, uzsverot, ka visu informāciju nodevis attiecīgajām iestādēm.

Pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics par stāvvietām runā ļoti izvairīgi, lai nenonāktu pretrunā ar Pūces teikto, gan atzīstot, ka lielā darba apjoma dēļ pieļāvis kļūdas.

Balševics, Dambergs un Pūce ir snieguši paskaidrojumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB). Tur par, iespējams, prettiesisku SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu caurlaižu izmantošanu KNAB veic pārbaudes un to ietvaros pret trīs personām sācis administratīvā pārkāpuma lietas. Iznākumu birojs sola atklāt, tiklīdz lēmumi būs stājušies spēkā.