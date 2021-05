Rīga lūgs valdībai 115 miljonu eiro aizdevumu infrastruktūras sakārtošanai

Rīgas dome vērsīsies valdībā, lūdzot tai piešķirt 115 miljonu eiro lielu aizdevumu galvaspilsētas infrastruktūras sakārtošanai, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" uzsvēra galvaspilsētas mērs Mārtiņš Staķis (PP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šāds aizdevums no Valsts kases būtu nepieciešams, ka lai sakārtotu tiltus, kā arī īstenotu citus infrastruktūras projektus galvaspilsētā.

"Vēlamies, lai uz nākamajām vēlēšanām varētu iet ar tīru sirdsapziņu, ka, saņemot tiltus un ceļus sliktā stāvoklī, tos sakārtojām," sacīja Staķis.

Rīgā jau sākusies virknes projektu īstenošana, un tuvāk triju gadu laikā galvaspilsētas iedzīvotājiem būs jārēķinās ar diezgan pamatīgām ceļu pārbūvēm, brīdināja domes priekšsēdētājs.

Staķis arī uzsvēra, ka Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora Vitālija Reinbaha atstādināšana no amata bijusi saistīta arī ar pilsētas ielu stāvokli. Staķis pauda, ka dome nevilcināsies ar konkursa organizēšanu uz departamenta direktora vadītāja amatu, darot to "pie pirmās iespējas".

Kā ziņots, no amata atstādināts Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Reinbahs. Vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) informēja, ka ir saņemta informācija no trauksmes cēlēja par vairākiem pārkāpumiem departamentā. Iespējams, Satiksmes departamentā pieļauta fiktīvā nodarbinātība, pašvaldības mantas izšķērdēšana un interešu konflikts, līdz ar to Reinbahs ir atstādināts un tiks veikta pārbaude.

Lēmums par Reinbaha atstādināšanu esot pieņemts, jo viņš atteicies sniegt pieprasīto informāciju. Līdz ar to esot pamatotas aizdomas, ka viņš varētu censties slēpt informāciju, vai ietekmēt pārbaudi.