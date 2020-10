Rīgas 71. vidusskolā ar Covid-19 saslimuši 10 pedagogi – karantīnā divas klases

Ir zināma potenciālā inficēšanās ķēde Rīgas 71. vidusskolā, taču pastāv šaubas, vai iesaistītās amatpersonas ir rīkojušās atbildīgi, tāpēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) vērtēs gan direktora morālo atbildību, gan konkrētos pārkāpumus, piektdien preses konferencē pauda IKSD direktors Māris Krastiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patlaban ir pieprasīta informācija skolas pašreizējai vadībai. Tiks lūgts situāciju skaidrot arī skolas direktoram, kad viņš atgriezīsies no slimības prombūtnes.

Viņa skatījumā notikušais ir bezatbildība, turklāt nav bijusi pietiekama sadarbība ar IKSD, jo par situāciju skolā departamenta darbinieki uzzinājuši no medijiem, nevis no skolas, līdz ar to nebija iespējams sniegt skolai savlaicīgu palīdzību.

"Personālam ir bažas, ka kāds no pedagogiem ir piedalījies mācību procesā ar Covid-19 simptomiem," skaidroja Krastiņš, norādot, ka patlaban skolā kopumā ar Covid-19 ir saslimuši desmit pedagogi, bet divas 7. klases, kam direktors ir vadījis stundas ar Covid-19 simptomiem, atrodas karantīnā.

Krastiņš žurnālistiem noraidīja iepriekš izskanējušās bažas, ka direktors vadījis stundas, būdams Covid-19 pozitīvs.

"Ja pierādījumu kopums būs tāds, ka mēs redzēsim bezatbildību un nepareizu rīcību, var sekot atlaišana. Ja redzēsim, ka situācija ir risināta, tad varam piemērot citas likumā paredzētās iespējas," skaidroja Krastiņš, uzsverot, ka situācija joprojām tiek skaidrota.

Savukārt Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (APP) norādīja, ka visiem pedagogiem, kuri saslimuši ar Covid-19, vēl ātru izveseļošanos.

"Mums arī turpmāk būs nulle tolerance pret situācijām, kad epidemioloģiskā drošība netiek ievērota. Tā nav mana poza vai demonstrācija, tas ir patiess aicinājums. Tikai kopā mēs varam šo sērgu uzvarēt. Šobrīd lielākais ienaidnieks nav Covid-19, bet mūsu bezatbildīgā rīcība. Aicinu visas izglītības iestādes darīt visu iespējamo, lai varētu nodrošināt mācības klātienē," pauda Staķis.

Jau vēstīts, ka Rīgas 71. vidusskolā pārkāpti epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Latvijas Televīzijas (LTV) ziņu raidījums "Panorāma" ceturtdien vēstīja, ka skolas direktors Andrejs Rižikovs nācis uz darbu apslimis, bet tagad astoņi skolas pedagogi un darbinieki ir inficēti ar Covid-19.