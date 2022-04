Rīgas metropoles pašvaldības aicina IZM pārskatīt kritērijus izstrādātajam pedagogu atalgojuma modelim

Rīgas metropoles pašvaldības aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) pārskatīt kritērijus izstrādātajam pedagogu atalgojuma modelim, informēja biedrības "Rīgas metropole" komunikācijas speciāliste Inese Ozoliņa.

Biedrība uzskata, ka kritēriji jāpārskata, lai novērstu nevienlīdzību finansējuma piešķiršanā Latvijas pedagogiem.

"Rīgas metropole" vērš uzmanību, ka iecerētās reformas rezultātā samazināsies pedagogu atalgojums vairākās Pierīgas pašvaldībās, tādējādi veicinot pedagogu migrāciju uz labāk apmaksātām izglītības iestādēm citās pašvaldībās.

Metropole iestājas par to, ka diference pedagogu atalgojuma nevienlīdzībā ir jāsamazina, tomēr norāda, ka tas būtu veicams iespējami īsākā laika periodā. Rīgas un Pierīgas kontekstā esot būtiski virzīties uz vienādiem reģionālajiem koeficientiem pedagogu atalgojuma aprēķināšanā, nepasliktinot finanšu situāciju nevienai no pašvaldībām un meklējot papildu līdzekļus valsts budžetā, lai novērstu ilgstošo nevienlīdzību un nepieļautu pedagogu migrāciju no vienas pašvaldības uz citu.

Biedrības ieskatā, lai sasniegtu vienlīdzības slieksni, Rīgai 2022./2023. mācību gadā mērķdotāciju pieaugumam pedagogu atalgojumam ir jābūt vismaz 2,5%.

Metropoles pašvaldības uzsver, ka nav pieļaujama situācija, ka, ieviešot jauno pedagogu darba samaksas finansējuma aprēķināšanas modeli, tiek pasliktināta esošā situācija Pierīgas pašvaldībām, kurām ar 2023./2024.mācību gadu, salīdzinot ar 2022./2023.mācību gadu, ir plānots samazināt finansējumu pašvaldību pedagogu atalgojumam līdz 10%.

"Rīgas metropole" aicina ministriju kompleksi risināt izglītības nozares problēmas, kas saistītas ne vien ar pedagogu atalgojuma izlīdzināšanu, bet arī ar adekvātu pedagogu darba slodzes sabalansētību. Attiecīgi biedrība rosina jautājumu par finansējuma aprēķināšanu pedagogu atalgojumam sasaistīt ar pedagogu darba slodzes samērīgumu, bet ne ar mehānisku koeficientu maiņu.

Iepriekš ziņots, ka IZM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" paredz ieviest jaunu pieeju pedagogu atalgojuma modelim.

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nepiekrīt jaunajam modelim, norādot, ka līdz ar tā ieviešanu 2024. un 2025. gadā tiktu samazināts finansējums Pierīgas novadu pašvaldību pedagogu atalgojumam, lai varētu palielināt atalgojumu Rīgas pašvaldības pedagogiem.