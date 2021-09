Rīgas pils restaurācijas un pārbūves darbiem VNĪ pārdala 2,57 miljonus eiro

Rīgas pils restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) tiks pārdalīts 2,572 miljonu eiro finansējums 2021. un 2022.gadā, otrdien lēma valdība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Finansējums pārdalīts no Finanšu ministrijas resora iestāžu izvietošanas Smilšu ielā 1 projekta, jo tā īstenošana iekavējusies un sākotnēji plānotais finansējums būs nepieciešams 2023.gadā.

2018.gada jūnijā valdība noteica dotāciju VNĪ Rīgas pils restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai 2020.gadā 3 750 449 eiro apmērā, 2021.gadā 1 902 185 eiro apmērā, 2022.gadā 1 333 700 eiro apmērā, 2023.gadā 5 772 307 eiro apmērā un 2024.gadā 3 511 209 eiro apmērā. Kopējais finansējums būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.-2024.gadā ir 19 217 701 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa rīkojumu 2020.gadā Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai neizlietotais finansējums 889 000 eiro apmērā tika pārdalīts uz 2021.gadu.

VNĪ ir konstatējusi, ka nepieciešams papildus finansējums, lai veiktu būvniecības otrās kārtas - Konventa restaurācijas un pārbūves - darbus 2021.gadā un 2022.gadā.

2020.gada 30.janvārī tika izsludināts būvdarbu iepirkums ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 6.marts, un tika plānots, ka 2020.gada aprīlī tiks uzsākti būvniecības darbi. Iepirkuma procedūras laikā, sakarā ar pretendentu jautājumiem, vairākkārtīgi tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā noslēdzošo nosakot 18.maiju.

Ieilgušās iepirkuma procedūras dēļ objekts būvdarbu sākšanai AS "LNK Industries" tika nodots vien 6.oktobrī, piecus mēnešus vēlāk nekā sākotnēji tika plānots.

Tā rezultātā daļu 2020.gadā plānoto darbu paredzēts veikt šogad un 2022.gadā, tajā skaitā, konstrukciju pastiprināšanas darbus, pamatu pastiprināšanas darbus, telpu attīrīšanu no mikoloģiskā piesārņojuma, pagraba sienu žāvēšanu, kapelas un remtera telpu dekoratīvo apdaru - sienu gleznojumu atsegumu konservācijas darbus, starpstāvu pārseguma izņemšanu, kā arī citus nepieciešamos darbus saistībā ar ēkas inženierkomunikāciju izbūvi, lai nodrošinātu attiecīgās būves ekspluatācijas mērķim nepieciešamo prasību izpildi.

Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta divās starpkārtās, būvdarbu veicējs pirmās un otrās kārtas darbus veic vienlaikus.

Demontāžas darbu laikā radušies jaunatklāti apstākļi, kas prasa papildus finanšu resursus būvkonstrukciju noturības stiprināšanā un jauno projekta risinājumu īstenošanā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembrī noteiktajam Finanšu ministrijai atļauts pamatbudžeta bāzē 2020., 2021. un 2022.gadam piešķirtā finansējuma ietvaros uzņemties ilgtermiņa saistības 2020.gadam 290 000 eiro apmērā, 2021.gadam 1 200 000 eiro apmērā un 2022.gadam 2 470 000 eiro apmērā dotācijas pārskaitīšanai VNĪ ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā, rekonstrukcijas īstenošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu projektam piešķirts finansējums 3 960 000 eiro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta lēmumu pērn neapgūtais projekta Smilšu ielā 1 finansējums 111 000 eiro apmērā pārcelts uz 2021.gadu.

Projektam Smilšu ielā 1 tika izsludināti divi iepirkumi, taču abi izbeigti bez rezultāta - pirmajā iepirkumā bija nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju, bet otrajā iepirkumā pretendentu iesniegtie piedāvājumi pārsniedza projektam atvēlēto finansējumu. Plānots izsludināt atsevišķu iepirkumu projektēšanas darbiem un atsevišķu iepirkumu būvdarbiem. Ņemot vērā, ka projektēšanas un būvdarbu izpildei nepieciešami garāki laika termiņi, projektu Smilšu ielā 1 paredzēts īstenot ātrākais līdz 2023.gada 31.decembrim.

Attiecīgi 2021. un 2022.gadā no projektam Smilšu ielā 1 piešķirtā finansējuma 3 960 000 eiro apmērā netiks izlietoti 2 572 411 eiro. Līdz ar to nepieciešamas samazināt šā projekta īstenošanai valsts budžetā plānoto finansējumu, lai to apgūtu 2023.gadā.

Projektam Smilšu ielā 1 paredzēto neizlietoto finansējumu 2 572 411 eiro valdība nolēma pārdalīt Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves izdevumu segšanai. Attiecīgi dotācija VNĪ Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai 2021.gadā palielināta par 1 141 411 eiro, 2022.gadā - par 1 431 000 eiro, bet 2023.gadā samazināta par 2 572 411 eiro.

Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.-2024.gadā - 19 217 701 eiro - netiek mainīts.