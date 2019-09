RNP tomēr liedz siltuma pieslēgšanu lielākajiem parādniekiem

Parādu dēļ SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) siltumu pagaidām neplāno pieslēgt aptuveni desmit līdz 15 mājām, vienlaikus uzsverot, ka ar katru ēku situācija tiek risināta.

Vēl aizvadītajā nedēļā atbildīgās Rīgas domes institūcijas informēja sabiedrību, ka pašvaldība ir gatava apkures sezonai un šogad siltums rīdziniekiem tiks nodrošināts bez liekām ķibelēm. Tāpat tika norādīts, ka, neraugoties uz parādiem, siltums būs visiem rīdziniekiem, lai gan ar parādniekiem situācija tiks risināta atsevišķi.

Tomēr tagad izrādās, ka siltumu parādu dēļ pagaidām nav plānots pieslēgt aptuveni 15 namiem.

Par radušos situāciju Rīgas domes deputāts Olafs Pulks (V) jau vērsies pie Rīgas mēra Oļega Burova (GKR).

Savā iesniegumā viņš norāda, ka publiski ir pieejama informācija, ka viena no daudzdzīvokļu mājām, kurai netiks pieslēgts siltums, atrodas Slokas ielā 187. "Šajā mājā ir 72 dzīvokļi un lielākā daļa īpašnieku godprātīgi maksā rēķinus. No pieejamās informācijas ir secināms, ka astoņi dzīvokļu īpašnieki no 72 ir parādā par siltumu," zināja teikt domnieks, paužot viedokli, ka šis nav civilizēts un efektīvs veids, kā cīnīties ar parādniekiem, jo tiek nodarīts kaitējums arī vairākumam mājas iedzīvotāju, kas godīgi pilda savas saistības.

Pulks aicina nekavējoties pieslēgt apkuri visām daudzdzīvokļu mājām, paužot, ka "nav pieļaujama cilvēku cieņas pazemojoša un veselības apdraudoša situācija, kad godprātīgiem iedzīvotājiem dzīvokļos, kur dzīvo arī mazi bērni un seniori cienījamā vecumā, netiek pieslēgta apkure."

Savukārt RNP pārstāvis Krists Leiškalns sacīja, ka, lai gan informācija par siltuma nepieslēgšanu atsevišķiem namiem atbilst patiesībai, ar katru ēku situācija tiekot risināta individuāli.

"Slokas ielas ēkā parādus neapmaksā aptuveni 20% dzīvokļu. Ņemot vērā slikto maksājumu disciplīnu, mēs nevaram pieslēgt siltumu," pauda uzņēmuma pārstāvis, norādot, ka patlaban esot runa tikai par ēkām, kur ir augsts nemaksātāju līmenis.

Taujāts, ko iedzīvotāji var darīt lietas labā, Leiškalns skaidroja, ka sakārtot attiecības ar apsaimniekotājiem ir katras ēkas dzīvokļu īpašnieku rokās.

"Viņi visi var sanākt kopā un lemt, kā risināt attiecības ar jebkuru pakalpojumu piegādātāju, jo šāda situācija var skart ne tikai siltumu. Mēs regulāri parādniekiem sūtām vēstules un brīdinājumus, un šogad mēs jau augustā informējām katru māju par to, cik liels ir nenomaksātais parāds, aicinot situāciju risināt," teica Leiškalns, norādot, ka iedzīvotājiem ir tiesības arī slēgt sadarbību pa tiešo ar "Rīgas siltumu".

Viņš arī pastāstīja, ka šogad RNP "Rīgas siltumam" iedzīvotāju vietā par aizvadīto apkures sezonu esot samaksājis parādu 1,9 miljonus eiro apmērā.

Taujāts par radušos situāciju, Rīgas mērs pauda nostāju, ka ēkas, kurām netiek pieslēgta apkure, visticamāk, ir tās, kuras plāno pārtraukt līgumu ar RNP.

Tomēr Leiškalns sacīja, ka šāda situācija ir tikai daļai no konkrētajām ēkām.

RNP apkuri namiem pakāpeniski sāk pieslēgt, sākot no šīs nedēļas.

Kā ziņots, atbildīgo pašvaldības iestāžu pārstāvji aizvadītajā nedēļā solīja, ka šogad rīdziniekiem siltumapgāde tiks nodrošināta bez liekām tehniskām problēmām, tikmēr par aizvadīto apkures sezonu iedzīvotāji vēl ir parādā 11 miljonus eiro.

Pilnsabiedrības "Siltumserviss Rīga", kura nodrošina SIA "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP) pārziņā esošo ēku siltumtīklu apsaimniekošanu un, par kuras darbu aizvadītajā siltumsezonā bija virkne sūdzību no iedzīvotājiem, valdes loceklis Tengizs Adamjancs sacīja, ka uzņēmumus vairākos simtos māju veicis ievērojamus tehniskos uzlabojumus, lai šogad strādātu bez starpgadījumiem.

Vasaras sezonā esot veikti nopietni siltummezglu remontdarbi, problemātiskākās dzīvojamās mājas aprīkotas ar automātiskajām datu nolasīšanas un regulēšanas iekārtām, kā arī uzņēmums ir izveidojis visu siltummezglu reģistru un īpašu kvalitātes nodaļu.

Arī RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs apliecināja, ka uzņēmums ir gatavs apkures sezonas sākšanai. "Pateicoties aktīvam darbam, šogad ir arī vēsturiski zemākais iedzīvotāju parāds par aizvadīto apkures sezonu. Ja parasti tas ir 15 līdz 16 miljonu apmērā, tad šogad tie ir aptuveni 11 miljoni eiro," sacīja Gontarevs, vienlaikus mudinot parādniekus savas saistības nokārtot.

Pērn rīdziniekiem apkures sezona sākās ar dažādām tehniskām ķibelēm, jo sadarbību ar RNP sāka jauns uzņēmums - pilnsabiedrība "Siltumserviss Rīga". Uzņēmums nespēja pietiekami kvalitatīvi sadarboties ar rīdziniekiem, tāpēc RNP saņēma līdz pat 10 000 zvanu dienā ar dažādiem jautājumiem un sūdzībām.