Saeima atbalsta iespēju balsot jebkurā iecirknī Rīgas domes vēlēšanās

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās 29. augustā vēlētājiem būs iespēja balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, ne tikai tajā, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji reģistrēts. To paredz Saeimā ceturtdien, 18. jūnijā, galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā, portāls "Delfi" uzzināja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Iespēju balsot citā iecirknī vēlētāji varēs izmantot gan iepriekšējās balsošanas dienās, gan vēlēšanu dienā. Lai to nodrošinātu, plānots, ka vēlēšanu iecirkņi tiešsaistē apmainīsies ar ziņām par vēlētāju un pārliecināsies, vai vēlētājs jau nav nobalsojis savā vēlēšanu iecirknī. Pēc tam vēlētājs no sava iecirkņa vēlētāju saraksta tiks pārcelts uz jaunā iecirkņa vēlētāju sarakstu, un drīkstēs balsot.

Ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu pieredzi, grozījumi paredz arī risinājumu situācijā, ja tehnisku iemeslu dēļ datu apmaiņu starp vēlēšanu iecirkņiem nav iespējama. Šādā situācijā vēlētāji no iecirkņa prom raidīti netiks, un viņiem būs iespēja nobalsot, izmantojot reģistrācijas aploksni. Sistēmas darbībai atjaunojoties, arī šādi balsojušie vēlētāji tiks reģistrēti elektroniskajā vēlētāju sarakstā, un, ja sistēma uzrādīs, ka vēlētājs jau nobalsojis citā iecirknī, balsojums reģistrācijas aploksnē tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

CVK ieskatā iespēja balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī ne tikai atvieglos dalību vēlēšanās vēlētājiem, kuru faktiskā un deklarētā dzīvesvieta atrodas dažādos Rīgas mikrorajonos, bet varētu tikt izmantota arī krīzes situācijā, ja vēlēšanu nedēļā iecirkni nāktos slēgt, kādam no vēlēšanu komisijas darbiniekiem saslimstot ar Covid-19 infekciju, kā rezultātā pārējiem komisijas locekļiem būtu jādodas pašizolācijā.

Vienlaikus Saeimā atbalstītie grozījumi paredz arī par astoņām stundām pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku iepriekšējās balsošanas dienās. Vēlēšanu iecirkņi šajās dienās būs atvērti trešdien, no pulksten 16 līdz 21, ceturtdien no pulksten 9 līdz 16 un piektdien no pulksten 12 līdz 20.

Garāks vēlēšanu iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās Covid-19 vīrusa apstākļos ļaus izvairīties no drūzmas vēlēšanu iecirkņos, kā arī dos iespēju aicināt vairāk aizsargājamās vēlētāju grupas – seniorus, vēlētājus ar hroniskām slimībām – nobalsot laikos, kad iecirkņu apmeklējums zems.

Grozījumi arī paredz, ka balsošanu vēlētāju atrašanās vietā vēlēšanu iecirkņu komisijas varēs organizēt ne tikai vēlēšanu dienā, bet arī iepriekšējās balsošanas dienās.

Savukārt pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pa pastu vai elektroniski, nosūtot iesniegumu Rīgas vēlēšanu komisijai vai iesniedzot to vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv". Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā kādā no šiem veidiem varēs arī vēlētāja ģimenes loceklis vai uzticības persona.

Līdzīgi arī pieteikt iecirkņa maiņu dzīvesvietas deklarēšanas vietās pirms vēlēšanām būs iespējams gan elektroniski, gan pa pastu. Iespēju mainīt vēlēšanu iecirkni vēlētāji varēs izmantot līdz četrpadsmitajai dienai pirms vēlēšanām.

Grozījumu ieviešanai nepieciešamais finansējums ir 30 075 eiro, kas ir vēlētāju ziņu elektroniskās apmaiņas lietojumprogrammas pielāgošanai un darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas. Nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts no Rīgas pašvaldības budžeta